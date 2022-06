Investigan si hay duranguenses entre migrantes fallecidos en Texas

Ante el hallazgo de 50 migrantes muertos en un tráiler en el estado de Texas, de los cuales 22 eran mexicanos, el gobernador de Durango, José Aispuro Torres, informó que se está en contacto permanente con las autoridades consulares de San Antonio, para saber si alguna de estas personas fallecidas era duranguense.

“Estamos precisamente verificando, y buscando mayor información, en cuanto tengamos más datos habremos de darlos a conocer, esperemos que no haya ningún duranguense dentro de estos 22 que lamentablemente perdieron la vida”, dijo.

Al respecto, Luis Ernesto García Barrón, director general del Instituto de Atención al Migrante y su Familia en Durango, dijo que un trabajador que pasó cerca del camión donde fueron encontrados los migrantes habló a las autoridades, y ya el presidente de la República, dijo en su conferencia de prensa que se iba a ayudar para el traslado de los cuerpos de los mexicanos ahí fallecidos.

Añadió que si hay duranguenses que en este lamentable hecho hayan fallecido, se habrá de llevarlos a sus comunidades de origen desde la capital del país, y también se les proveerá de atención psicológica a los familiares que hayan perdido así a sus consanguíneos.

Actualizo información de Texas proporcionada por autoridades de EU. 50 fallecidos. 22 mexicanos. 7 guatemaltecos. 2 hondureños. Los demás por ser identificados aún. Estamos de luto. Tragedia enorme. México se incorpora a indagatorias en EU, coordinados con DHS. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 28, 2022

Luis Ernesto García Barrón, hizo un llamado a la población que tengan la intención de ir a Estados Unidos, a que lo haga de una manera documentada, pues existen más de 80 mil visas de trabajo aprobadas por el Congreso de Estados Unidos para que habitantes de México y otros países del mundo, puedan obtener una visa de trabajo, en Durango ya se llevan a cabo estos trámites.

“Estos trámites son de particular a particular, no es de los gobiernos, sin embargo el consulado americano que está en Monterrey, Nuevo León, es el único consulado que provee de estas vidas de trabajo” añadió.

“Quien busque emigrar, que lo haga de una manera regular y segura, que no se exponga porque los peligros son muchos y exponen su vida en cada momento”, añadió.

pic.twitter.com/BYD99URFKf — Instituto de Atención al Migrante Durango (@IMigrantesDgo) June 28, 2022

El Director General del Instituto de Atención y Protección al Migrante y su Familia, dijo que se tiene el reporte de 260 mil deportaciones diarias, a través de toda la frontera con Estados Unidos, y en este sentido cada año aumenta la migración indocumentada y es por eso que se ve que cada vez más, hay más paisanos tratando de pasar hacia allá por lugares inhóspitos, enfrentándose a más peligros.

En este caso en particular, se especulaba que el trailer pasó por la garita, es más creíble que las personas hayan pasado por el río, y que una vez allá; subieron al camión con una temperatura de hasta más de 40 grados, ya adentro en el camión bien pudieron tenerse hasta 70 grados, lamentablemente no es la primera vez que este tipo de situaciones pasan, concluyó.