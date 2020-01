Irregularidades en ESIMA provoca paro de labores

Luego de que durante los últimos seis meses se han sucedido una serie de irregularidades administrativas por las cuales varios trabajadores se han visto afectados, principalmente en cuestiones de pago de quincenas, este lunes no hubo clases en la Escuela Secundaria “Ignacio Manuel Altamirano” y el paro de labores pudiera continuar en caso de que los manifestantes no vean resueltas sus demandas.

Habla Sergio Iván Sánchez Tremillo, secretario delegacional sindical en esta institución, quien explica que el motivo de la suspensión de actividades en esta unidad educativa, es precisamente esta serie de irregularidades. En primera instancia, son doce casos, dijo, sin pago.

Luego, a 15 compañeros más les omitieron algunos conceptos de los sueldos. También, la autoridad educativa, está solicitando el retiro definitivo de la unidad del médico, porque no se le va a pagar, es decir, lejos de resolver este problema que no es nuevo, sino que suma ya mucho tiempo, ahora sucede que la solución será como el despido del galeno.

A pregunta expresa, Sánchez Tremillo dijo que la delegación sindical está señalando como responsable del conflicto, a la encargada del Servicio Profesional Docente o Sistema de Carrera, Graciela Hernández, dependiente de la SEED, quien o no ha querido o no ha sabido transitar entre una ley y otra y ha lesionado mucho a los compañeros.

Aclaró el vocero de este movimiento que no es la única escuela que padece esta problemática, sin embargo, sí es la primera que se determina, desde luego con el apoyo sindical, a alzar la voz y reclamar sus derechos, porque ya se llegó al límite con la esperanza de una nómica bien cubierta, y no obstante, han pasado los meses y desde agosto del año pasado suman una serie de problemas que simplemente se van acumulando, sin la expectativa de resolverse o bien, sí de una solución como la que están dando en el caso del médico, que piden que ya se vaya porque ya no le van a pagar.

Sergio Iván Sánchez puso en claro que el total de personal que está viendo vulnerados sus derechos, supera los 22, y reforzó que este lunes no hubo clases en la ESIMA, empero, la presión habrá de continuar y no se descarta, desde luego a partir de la determinación de la asamblea, de continuar el paro de labores en esta unidad académica.