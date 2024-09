Irregularidades en su contrato con el Conalep le impiden cobrar incapacidad; pide ayuda

Hasta las oficinas de El Sol de Durango llegó Azucena Díaz Martínez, quien desde hace 15 años labora para el Conalep, y quien luego de un accidente ocurrido hace dos años, demanda la atención de las autoridades, pues una irregularidad en su contratación le impide cobrar una incapacidad otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Su accidente considerado bajo el concepto de riesgo de trabajo se registró hace dos años, lo que la llevó a permanecer más de un año incapacitada; finalmente, el ISSSTE le otorgó una incapacidad parcial permanente, misma a la que no ha podido acceder derivado que no tiene un número de empleado otorgado por el Conalep.

"Me tuvieron que operar porque tuve rompimiento de ligamentos; de un escalón caí de mi altura, nada más que caí arriba de un mueble, fue en el área de mi trabajo"

“Me tuvieron que operar porque tuve rompimiento de ligamentos; de un escalón caí de mi altura, nada más que caí arriba de un mueble, fue en el área de mi trabajo. Estuve incapacitada un año y poquito más, mi mano no me quedó ya bien, me otorgaron una incapacidad parcial permanente del 60 por ciento, pero no puede entrar mi incapacidad porque no tengo número de empleado”.

Su llamado es directamente al mandatario estatal, Esteban Villegas Villarreal, a fin que colabore con ella para que el Conalep regularice su situación laboral, y así ella pueda acceder a su incapacidad, pero también a otros beneficios y prestaciones como el aguinaldo, y otros.



Abundó Díaz Martínez que desde su ingreso a la plantilla laboral del Conalep, en el año 2009, percibió un sueldo de dos mil 450 pesos quincenales, siendo auxiliar administrativa. Fue hasta el 2013 que le ofrecieron ISSSTE, pero durante todo este tiempo sin recibir un ajuste a su sueldo.



Es hasta ahora con todo este proceso que se le subió un poco su pago quincenal, “ya me ajustaron el sueldo para que ganara el mínimo, porque antes ganaba menos del mínimo, pero de todos modos no tengo número de empleado, y mi incapacidad no entra por eso”.

Desde marzo del 2024 le indicó el ISSSTE sobre su incapacidad, y desde entonces ha recurrido a los directivos del Conalep, pero ante la falta de solución, ahora pretende que su caso llegue hasta el gobernador. Su única demanda es contar con un número de trabajador en el Conalep, para que su caso de salud proceda; pero, reconoce que su situación requiere más que ello, pues hay una irregularidad.

“No puedo hacer trámites porque no soy de base, no soy de honorarios, que me digan de qué soy. (…) Que el señor gobernador vea mi caso, son 15 años, no se vale, aguanté, y llega nueva administración pero nadie lo ayuda a uno. Que me den número de trabajador para poder meter mi incapacidad, no pido otra cosa”.

Como extra, reclama que “en la página de transparencia al buscarme ya no aparezco como empleada de la institución, y en los últimos registros que son del año 2023 se me tiene registrada con un sueldo que nunca he percibido, por lo cual exijo justicia y atención a mi caso, ya que han estado contratando más personal y mi puesto no es considerado para una plaza”.