ISSSTE aclara que sí atendió a paciente de Gómez Palacio

Luego de que a través de un video que circuló en redes sociales y del que posteriormente se diera cuenta a través de diversos medios de comunicación, en relación a la atención médica de una paciente en la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Gómez Palacio, la encargada de la delegación, Mónica Montes Escalier, afirmó que la derechohabiente sí fue atendida en tiempo y forma.

A través de un comunicado, la funcionaria federal detalló que la paciente llegó al TRIAGE de enfermedades respiratorias de la institución médica, donde tras una serie de pruebas médicas se descartó que tuviera signos o síntomas de infección por Covid-19 y que una vez descartado este riesgo, se le pidió aguardar un momento para continuar su atención médica.

“En ese instante es cuando sus familiares comienzan a grabar y a agredir al personal médico y de enfermería del ISSSTE, incluso cuando ya se le había dado la atención primaria. A pesar de las agresiones, los médicos continuaron con su labor y la ingresaron al hospital para determinar la causa que producía los síntomas que manifestaba tener la paciente”, se lee en el documento que se hizo llegar a este medio de comunicación.

Asimismo se explica que una vez al interior de la Clínica Hospital se determinó que la derechohabiente pasaba por una crisis de ansiedad, y que no tenía impedimentos físicos para respirar adecuadamente, incluso la saturación de oxígeno en sangre marcaba un 98%, rango considerado como adecuado y normal, por lo que se confirmó que su vida no corría riesgo alguno y no presentaba el virus del SARS-CoV-2.

Montes Escalier reiteró que la paciente sí recibió atención desde el momento de su llegada a las instalaciones de la Institución y reprobó las agresiones verbales que se hicieron al personal de la dependencia, por lo que exhortó a la población a respetar a todo el personal de salud de Durango y del país.

“Apuntó que las exigencias que la población hace al personal de salud también deben hacerse a nivel personal, auto exigiéndonos a realizar las medidas de prevención como el uso de cubrebocas, lavado regular de manos y/o uso de gel antibacterial y mantener una sana distancia, ya que el incumplimiento de estas normas y la alta movilidad, son las causas que han llevado a la saturación de los hospitales, dificultando la tarea para el personal que está en línea de combate contra la pandemia”, señaló a través del documento la dependencia en mención.

Finalmente agradeció y felicitó a todo el personal del ISSSTE por su trabajo dedicado, ético y responsable al atender a todos los pacientes durante esta contingencia por la Covid-19, añadiendo que no están solos, que el Instituto los respalda y solicitó a la ciudadanía conducirse con respeto ante los trabajadores que día a día exponen su salud en favor de toda la población.

Necesaria la vigilancia en hospitales para evitar incidentes como en el ISSSTE el fin de semana

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-La presidenta municipal, Marina Vitela Rodríguez, planteó ante el comandante del Mando Especial de la Laguna, General de Brigada DEM, Porfirio Fuentes Vélez, reforzar las acciones que se desarrollan en todo el municipio para contener los contagios de Covid-19 y ampliar la vigilancia hospitalaria a la Clínica del ISSSTE de Gómez Palacio, donde el fin de semana se presentó un incidente que puso en riesgo la integridad del personal.

Foto: Cortesía | Gobierno de Gómez Palacio

En reunión vía Zoom desarrollada la mañana de este lunes, la alcaldesa Marina Vitela detalló las acciones que se intensificaron en los últimos días por parte del Ayuntamiento, pero también la situación que se presentó en el nosocomio donde de manera violenta se exigía la atención para una joven.

Luego del incremento de casos positivos y muertes a causa de la pandemia, en donde incluso, el propio edificio municipal es considerado una zona de alto riesgo de contagio, consideró que es de suma importancia brindar seguridad al personal hospitalario, ante ese tipo de hechos.

También destacó la necesidad de contar con el respaldo del Mando Especial para que al menos por los siguientes 15 días permanezcan cerrados bares, centros nocturnos, quintas, tianguis y otros establecimientos donde se han detectado altas concentraciones de personas sin que se respeten las medidas sanitarias.

Lamentó que ni la experiencia de otros países, ni los casos que se han hecho públicos a través de las redes sociales, ni siquiera la noticia de que los hospitales están ya a su máxima capacidad en la atención a pacientes Covid, han generado conciencia en la ciudadanía para seguir los protocolos sanitarios, ni siquiera el uso del cubrebocas que es obligatorio.