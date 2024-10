Jesús Sotelo es el nuevo director de la FECA

Con el 52 por ciento de los votos a favor, Jesús Sotelo, es el nuevo director de la Facultad de Economía Contaduría y Administración (FECA), luego de una intensa jornada electoral en el que los resultados estuvieron muy comoetidos con su más cercano competidor, Ricardo Morales, quién obtuvo el 41 por ciento de las preferencias.

De acuerdo con el acta de escrutinio y cómputos, el cual inició a las 18:30 horas y culminó pasadas las 00:00 horas, se informó que la contendiente Rosa Martha Ortega Martínez, obtuvo el 5.6 de las preferencias.

Se registra el Dr. Jesús Sotelo para la dirección de la FECA / Foto: Cortesía | Jesús Sotelo

No hay plazo que no llegue, ni fecha que no se cumpla, la elección de la FECA se realizó este lunes 7 de octubre, en un ambiente de tranquilidad y sin incidencias reportadas más de dos mil alumnos, 180 maestros y personal administrativo acudió a votar de manera pacífica en las urnas instaladas en el edificio de la institución.





Ante la Comisión Electoral Universitaria y el Consejo Consultivo de la Facultad, acudieron cuatro aspirantes a dicho cargo Rosa Martha Ortega, María Teresa Lucero Sánchez, Ricardo Morales y Jesús Sotelo; estos últimos los favoritos durante la contienda.

Desafortunadamente desde el inicio de las elecciones que se realizaron en las diversas unidades academicas en este 2024, la Comisión Electoral Universitaria no ha abierto la puerta a los conteos de votos y en esta ocasión, cuando se elige a uno de los directores de mayor peso en la Máxima Casa de Estudios del estado por la cantidad de alumnos que ahí se encuentran, no podía ser la excepción.

Sin la posibilidad de observar el número de votos que se llevaban casi a las 11:00 de la noche, solo se tenía información que llegaba a cuenta gotas desde el interior del edificio que alberga la FECA.

Los equipos que acompañaron a los cuatro candidatos se mantuvieron a las afueras de la unidad académica hasta conocer los resultados y solo entonces atreverse a festejar o felicitar al equipo contrario.

No obstante cabe recordar algunas de las declaraciones que dieron en su momento los candidatos a directores Ricardo Morales y Jesús Sotelo, durante el proceso de su registro.

En el caso de Ricardo Morales, aspectos como el académico, de infraestructura, la investigación y gestión administrativa; son algunos de los rubros en los que deberán trabajar los aspirantes ante un escenario de competitividad laboral que se viene en el estado de Durango y que requerirá de profesionistas mejor capacitados para afrontar estos retos y acceder a mejores empleos.





Mientras que para Jesús Sotelo, aseguró “somos una familia, se llegan ciclos y hay que elegir a un nuevo director”, dijo al señalar que existe confianza en la Comisión de Elecciones en qué el proceso de campaña y elección se llevaría a cabo con total transparencia y con piso parejo para todos.

Por su parte, el actual director de la FECA, Ramón Duarte Carranza, informó que solicitará permiso para separarse del cargo una vez que se conozca al ganador, pues cabe recordar que es uno de los aspirantes a la rectoría de la Máxima Casa de Estudios en el estado.