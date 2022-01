José Ramón Enríquez faltó a su palabra: Margarita Valdez

"José Ramón Enríquez Herrera faltó a su palabra tras firmar un compromiso donde se establecía respetar los resultados internos de Morena y sumarse en este caso a la candidata electa, pero lamentablemente como no se vio favorecido hoy está protestando; mejor que espere seis años a ver si lo logra, siempre y cuando no le toque otra mujer", señaló ante medios de comunicación la senadora Margarita Valdez Martínez, en tanto que el líder de este partido aseguró que no hay desunión al interior, pues no es un problema de personas, sino de la personalidad conflictiva y caótica de quien hoy se queja.

En rueda de prensa convocada por la dirigencia estatal morenista, la exaspirante a precandidata dijo que en su momento los 14 aspirantes firmaron un pacto en el que se comprometían a acatar el resultado; "ahora resulta que a José Ramón ya se le olvidó que estampó su firma en ese documento".

Local Morena interpone denuncia por presuntas agresiones de manifestantes "Está faltando a su palabra y como no se vio favorecido ahora argumenta que no está de acuerdo, incluso ha protestado e interpuesto recursos pero ya la Comision de Honestidad y Justicia emitió el resolutivo; no hay marcha atrás, es una persona joven que se espere seis años más a ver si le toca, aunque a ver si no tiene que enfrentar a otra mujer", reiteró la senadora petista.

En tanto que Otoniel García Navarro aseveró que en Morena Durango no hay conflictos entre personas; "todo deriva de la personalidad problemática y caótica del doctor Enríquez".

"Se salió de Movimiento Ciudadano, se peleó con el PAN porque no lo apoyaron para reeligirse, tuvo problemas con el PRD y dejó de ser Secretario de Salud por enfrentamientos con su superior; entonces el del conflicto de personalidad es él", recalcó García Navarro.

"Ya la Comisión de Honestidad y Justicia le dio un revés, puede acudir a tribunales pero no es valido que trate de incendiar al partido o golpetear, mucho menos golpear o agredir gente; en eso no estamos de acuerdo porque Durango merece paz y Morena la exige con dialogo", subrayó.