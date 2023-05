Jóvenes demandan cambios y participación política

"Es necesario que los jóvenes se interesen más por la política, pero sé que en parte no nos interesa porque hemos visto cosas que nos desagradan, en lo personal siempre me ha molestado que nos traten de carne de cañón, que no nos den espacios, que no nos den candidaturas", así lo precisó en rueda de prensa para presentar la Plataforma Verde en Durango, el diputado federal del PVEM, Kevin Aguilar.

El diputado de San Luis Potosí, es el tercero más joven de esta legislatura en la Cámara de Diputados, y destacó el trabajo en conjunto que se hizo para bajar la edad a 18 años para los diputados federales y candidatos, y a 25 años para los que pretender ser secretarios de estado.

Precisó que muchos políticos no se han preocupado por los jóvenes o por lo que viene para el futuro, pues generaciones pasadas ya se acabaron el planeta o la gran mayoría, y no están viendo por sus hijos, o nietos, por eso es necesario regular el tema y hacer leyes.

Agregó “creo que Marcelo Ebrard es el único que puede tener una visión de país hasta 40 años”, y no que cada 3 años se pierde la continuidad de los proyectos, se cambian los objetivos, y nuevos pensamientos.

El diputado federal apuntó que es necesario “política nueva”, y el único que tiene visión es Ebrard, porque ha impulsado muchos temas de la Cámara, y para los jóvenes, hizo el llamado que se metan a la política, pero no se dejen usar, porque sí se puede, y no es necesario que vengan de una familia rica o de familias de políticos.

Por su parte la diputada de Mérida Yucatán, Carmen Navarrete Navarro, coincidió en que Marcelo Ebrard cuenta con la trayectoria necesaria de más de 40 años de trabajo, y es una buena opción para las mujeres, sobre todo para las que aportan un granito de arena para que México, sea un mejor país.

Expresó “no venimos a imponer, venimos a pedirles que analicen de nuestras corcholatas cuál es la mejor”, que analicen punto por punto, y vean el trabajo que está realizando desde su labor como Secretario de Relaciones Exteriores, que ha representado bien al país. Puntualizó que van a recorrer más estados para llevar el mensaje.