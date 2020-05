Junio será la etapa más difícil de la pandemia en Durango: Yolanda Martínez

Este mes de junio será crucial para Durango en el desarrollo de la pandemia del Covid-19, es la etapa más difícil, la curva epidémica está en ascenso: a finales de marzo teníamos 7 casos confirmados de contagio, al término de abril casi 70; y a fines de mayo 300, por lo que a finales de junio podríamos tener 1,000, esto “es muy grave, la ciudadanía debe conservar la paciencia ya que en las evaluaciones de movilidad a nivel nacional Durango está muy mal calificado, es vergonzoso que no se ha hecho caso, la gente se ha confiado demasiado”.

Así dimensionó el escenario de la pandemia en Durango la directora del Instituto de Investigación Científica de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), doctora Yolanda Martínez López, tras señalar que en nuestra entidad entramos tarde a la epidemia pero entramos muy temprano a las medidas de contención y mitigación y eso ha propiciado una velocidad de propagación más lenta que el resto de la república empero en cualquier momento se puede disparar.

Tras contextualizar que cada región en el país tiene una propagación diferente de la epidemia con un ritmo distinto y nuestra entidad entró más tarde en la propagación, indicó Martínez López que hoy la curva en Durango es de ascenso, se encuentra en el proceso de mayor incremento, “tenemos pocos casos pero en Durango viven sólo uno de cada 100 mexicanos, la densidad poblacional es muy baja”.

Por ello, expuso la directora del IIC que esta repetida frase de “quédate en casa” pierde contundencia cuando se ha escuchado mucho, pero sigue siendo la clave, la más importante.

En este sentido llamó a la población a conservar la paciencia, “este mes de junio es crucial, es la etapa más difícil que vamos a pasar en Durango, estamos en ascenso de la curva epidémica. Debemos estar atentos a las indicaciones de las autoridades sanitarias porque son ellas quienes llevan el pulso minuto a minuto de cómo están las cosas”.

Explicó que el que esté abierto un establecimiento comercial no es una convocatoria para que todos vayan, aunque reconoció que “todo mundo está esperando abrir la puerta de casa para salir y es triste ver que muchas personas no la han cerrado en toda esta temporada, no se han quedado en su casa, sabemos de fiestas, reuniones”.

Aceptó estar preocupada, empero: “hay que hacer una evaluación equilibrada de la situación, soy optimista porque las autoridades sanitarias de Durango han respondido de manera muy favorable, anticipada, atingente, y las pruebas de que estas medidas han sido oportunas es la distancia que hay entre el número de casos que se han presentado y el número de los que creíamos que se iban a presentar hasta ahora”.

Por ello consideró que en cualquier momento puede detonar un proceso mucho más rápido de lo que hemos tenido, en cualquier momento se puede acelerar y -advirtió- “estamos en riesgo toda la población, quienes tienen mayor riesgo de enfermarse son los jóvenes ya que tienen mayor movilidad; y la presencia de otras enfermedades hace que el riesgo de complicarse es mucho más alto en los mayores de 60”.