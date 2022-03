Juntos vamos por la transformación democrática de Durango: Gonzalo Yañez

“Juntos vamos por la transformación democrática de Durango” resaltó Gonzalo Yañez, quien se registró como candidato a presidente municipal de Durango por la coalición “Juntos Hacemos Historia”, ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, donde subrayó que tenga confianza la sociedad duranguense que se le representará dignamente, pues seguramente la voluntad del pueblo se expresará en el mes de junio, a favor del cambio verdadero.

Acompañado de Marina Vitela, candidata a gobernadora del estado por esta coalición, así como del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, del presidente municipal de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres, así como presidentes en Durango de los partidos MORENA, Partido del Trabajo, Verde Ecologista de México, Redes Sociales Progresistas, y líderes de organizaciones afines a la 4T como Ruta 5, Gonzalo Yañez expresó que es el momento de dejar clara la esencia de la lucha de esta coalición, que es que llegue por fin el cambio verdadero al estado.

“Esta vez se trata de construir un Durango diferente, esta vez no se trata de cambiar de amo, esta vez se trata de dejar de ser esclavos por el bien de todos, sí primero los pobres, lo que nos une en esta coalición del pueblo es un profundo amor por Durango, queremos y luchamos por un Durango moderno, con justicia y bienestar” dijo el candidato a presidente municipal, quien subrayó ser un lopezobradorista de cepa desde hace más de 25 años.

Ante presidentes municipales, diputados, y personajes de los partidos que integran esta coalición, y cientos de personas que se dieron cita al exterior del IEPC, Gonzalo Yañez puntualizó que en Durango se pasará de malos gobiernos panistas, a los gobiernos lopezobradoristas de la transformación, y resaltó que el proyecto es claro, no se robará, no se mentirá y no se traicionará el pueblo de Durango.

Resaltó que en su gabinete, el compromiso es que al menos la mitad sean jóvenes y la mitad sean mujeres, este es un nuevo tiempo para la transformación de Durango.

Gerardo Fernando Noroña, quien se calificó como un buen prospecto para suceder a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, comentó que no tiene duda de que Marina Vitela será Gobernadora de Durango, y Gonzalo Yañez presidente municipal de la capital, al tiempo que subrayó que el principal apoyo para que la cuarta transformación llegue a Durango, es la misma gente.

Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

“Es el momento de saldar las enormes deudas sociales que se tienen con el pueblo de Durango” señaló Fernández Noroña, quien subrayó que el PAN, PRI y PRD no podrán con esta fórmula ganadora, que cuenta con el respaldo de la gente de Durango.

El diputado federal Gerardo Fernando Noroña, calificó al Instituto Nacional Electoral (INE) como “culebras” que son el nuevo sector del PAN, que están boicoteando la consulta para la revocación de mandato, pues de 39 municipios, en 13 no habrá casillas, pero aún así, Lopez Obrador recibirá el apoyo de Durango, el respaldo absoluto de la gente.

En el acto de apoyo al candidato Gonzalo Yañez, se presentó a la mayor parte de la planilla que lo acompaña en la contienda el electoral, en la fórmula de la regiduría 17 a Osmar Candia e Israel Ramos, en la 16 a Fernanda Gallegos y Aleya Flores, en la 15 a Victor Rodríguez y Jonathan Rodríguez, en la 14 a Luz Flores y Mayela Carrillo, en la 13 a Jorge Neuman y Arath Muñoz, en la 12 Martha Gajón y Fatima Silva, en la 11 a José Soto y Marcela Castro.

Acompañan a Gonzalo Yañez en la planilla a la contienda electoral, por la regiduría 10, Julissa Álvarez propietaria y Dalia Belea como suplente, para la novena Jorge Ánima y Alfredo Castillo, en la octava Claudia Domínguez e Hilda Ramírez, en la séptima Alan González y Jonathan Campos, en la quinta a Ignacio Fuentes y María de Lourdes García, en la cuarta Karla Soto y Karina Figueroa, en la tercera a Jorge Silverio Álvarez y Roberto Rangel, en la segunda Cinthya Monserrat Hernández y Jessica Pérez Valdez, el la primera a Primitivo Ríos y Amelia Acevedo, en la sindicatura Paty Ortega y Erika Hernández, quien acompaña a Gonzalo Yañez en la contienda como presidente suplente, es Hugo Rosales Badillo.