La 4T usan artimañas para aprobar dictámenes al vapor: Miguel Lazalde

El fin de semana pasado, en un madruguete legislativo se aprobaron “de manera irresponsable, y sin la debida reflexión o consenso alguno”, leyes por la bancada de Morena, del PT y del Partido Verde Ecologista de México, ellos aprobaron 20 dictámenes al vapor, prácticamente un dictamen cada 10 minutos, así lo afirmó el presidente del PRD en Durango, Miguel Lazalde.

Te recomendamos: Exgobernador de Durango comparece ante Poder Judicial Federal por amenazas contra periodista

Precisó “esta forma de actuar de la cuarta transformación refleja una falta de compromiso con el país y con los ciudadanos”, porque mientras aprobaron esas leyes, dejaron fuera a proyectos importantes como determinar 40 horas laborales a la semana, para que las familias pudieran pasar más tiempo juntos, pero lo mandaron a la congeladora.





Local Desaparición del Insabi es un fracaso más de la 4T, señala oposición

Además destacó que esas “aplanadoras legislativas y artimañas”, es un empeño de generar un retroceso en la vida democrática del país, algo que no ocurrió ni en las épocas más perversas del PRI, ni ellos lo hacían de esta manera.

No es posible que el interés de una sola persona, se imponga sobre el bienestar de todos los mexicanos, esos legisladores de Morena, PT y PVEM, no representan los intereses de la mayoría de los mexicanos quienes los eligieron, ni era necesario que en un momento de crisis que se vive en el país, se tomen decisiones tan apresuradas.

Recordó que el Gobierno Federal ha dejado de promover el turismo en el país, para destinar todo el recurso a un solo proyecto, el Tren Maya, que ha afectado a muchos estados para poder promocionar el turismo como en Durango y muchos estados.

Como partido comprometido con la justicia y equidad, el PRD seguirá trabajando por los derechos de la sociedad, para garantizar un futuro más justo y equitativo, puntualizó.













No fue un albazo, las reformas que se aprobaron en el Senado: Sandra Amaya

“No fue un albazo”, las reformas que se aprobaron en el Senado, ellos ya sabían de estas reformas, ya habían pasado por la Cámara de Diputados, ya tenían la información, pero están indignados porque se aprobaron reformas que vienen a fortalecer a nuestro país, no les gusta porque se les están cerrando las llaves, porque se les está quitando el recurso o la manera de robárselo, así lo declaró la diputada local de Morena, Sandra Amaya.

No fue un error lo que hicieron nuestros senadores, error y vergüenza lo que hicieron los senadores del PAN, pero esas reformas pasaron por ley y por mayoría de votos, así que quienes están en contra no deben ser hipócritas doble moral, que solo están diciendo lo que no les conviene.





Local IMSS-Bienestar fortalecerá la infraestructura del sector Salud: Sandra Amaya

Reconoció que ante la impugnación de las reformas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “están en su derecho de estar impugnando”, creo que la legalidad tiene que llevar su rumbo, está marcado, pero nosotros sabemos que las cosas que se han cambiado son para beneficio y bienestar del país, “no tenemos un presidente ladrón, o corrupto, como los habíamos tenido antes”.

Indicó que por el momento se encuentran tranquilos, pero reconocen que hay reclamos porque se le esta cortando el recurso a varios, por lo que están actuando de esa manera, cuando un día antes en el senado Xóchitl Gálvez, por ejemplo estaba bailando, o había senadores acostados y entrepiernados, y al día siguiente Xóchitl encadenada.

Mientras que la militancia del PAN, mencionó que deberían tener vergüenza por el ex gobernador del estado, quien ahora será juzgado por amedrentar a periodistas, mismo ex gobernador que robo recurso y por el que Durango fue noticia nacional.