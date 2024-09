“La búsqueda de mi chatita terminó”, hermana llora la muerte de Karla Nallely

Durango está de luto y conmocionado por la muerte de Karla Nallely Reyes Parada, una joven de apenas 23 años de edad, quien fue encontrada sin vida cuatro días después de haber desaparecido. Precisamente el miércoles 25 de septiembre se confirmó el hallazgo de su cuerpo sin vida, lo que derivó en una ola de conmoción, tristeza y exigencia de justicia, y es que se tenía la esperanza que regresara con bien a casa.

Te puede interesar leer: Localizan sin vida a Karla Nallely; desapareció el 20 de septiembre

Fue desde el viernes 20 del mismo mes que se le perdió el rastro a Karla. La joven habría sido víctima de quien fuera su pareja sentimental, a quien detuvieron este mismo miércoles las autoridades, se trata de un joven que responde al nombre de Jonathan Salomé, quien se mantiene detenido, donde habrá de enfrentar a la justicia duranguense si las investigaciones lo señalan culpable.

En medio de su dolor, su hermana Claudia Reyes nuevamente se hizo presente, y utilizó las redes sociales para compartir unas emotivas palabras.

“Me pediste que fuera fuerte mi chatita, pero no sabía que sería para esto”, expresó en una publicación donde también compartió la fotografía de Karla.

Su hermana Claudia Reyes nuevamente se hizo presente, y utilizó las redes sociales para compartir unas emotivas palabras / Foto: Cortesía

Claudia, previo a conocer sobre la muerte de Karla Nallely y expresar su duelo, había convocado a una marcha por su aparición con bien, sin embargo ésta no alcanzó a realizarse, pues poco antes de la hora contemplada para esta movilización, se confirmó su hallazgo sin vida.

➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp

En una segunda publicación, Claudia agradece a todas aquellas personas que le ayudaron en la búsqueda, o a difundir la imagen de su hermana en las redes sociales, con la intención de hallarla, aunque lamenta que no haya sido una localización como se hubiera querido.

Claudia agradece a todas aquellas personas que le ayudaron en la búsqueda, o a difundir la imagen de su hermana en las redes sociales / Foto: Cortesía

“…como todos ya saben la búsqueda de mi chatita finalmente terminó, la lleve a casa como se lo prometí, aunque no como yo quería, les agradezco a todas las personas que me ayudaron a difundir, y a todas las personas que me mandaron sus condolencias. Mi chatita ya está descansando”.