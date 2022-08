La CNC es sinónimo de trabajo, porque nunca nos han regalado nada Hernández Deras

"Nuestro futuro se escribe juntos, porque estamos llamados a rendirles cuentas a nuestros hijos y nietos, a las próximas generaciones", afirmó enfático el dirigente de esa organización en el país, Ismael Hernández Deras, quien al dar la bienvenida a los asistentes al XXV Congreso Nacional Ordinario de la CNC, en el marco conmemorativo de los 84 años de fundación de esta Confederación, agregó convencido que "de cara al futuro, queda claro que es el tiempo de los jóvenes, pero sobre todo de las mujeres"

Reunidos en el Centro de Exposiciones de la FENADU, ante la mesa directiva del XXV Congreso cenecista y la presencia del gobernador electo de Durango, Esteban Villegas Villarreal, de integrantes del comité ejecutivo de la CNC, de legisladores y demás personalidades que dieron realce al protocolo del informe de actividades al frente de la organización, Ismael Hernández Deras destacó que la Confederación es sinónimo de lucha, “porque aunque no desconocemos avances, las realidades siguen siendo muy diferentes en el campo y en la ciudad; la CNC es sinónimo de trabajo porque nunca nos han regalado nada, porque los espacios productivos y políticos tienen su base en el territorio”.

Al exponer sobre su gestión al frente de la organización, Hernández Deras señaló además que “estos cuatro años fueron tiempos complejos; transitamos un camino árido porque en el México de hoy hay una política agropecuaria que no entiende las necesidades productivas. Transitamos un camino árido en lo político porque nos desconectamos de las bases, dejamos de escuchar las necesidades de nuestra gente y empezamos a escuchar las prioridades de la burocracia”.

En otra parte de su discurso, el ex gobernador de Durango, citó como imposible dejar de recordar a su padre, el hombre del que entendió que la política o es para servir o no sirve, y que en su tiempo al frente de la CNC se adelantó en el camino; “hoy con mi madre aquí, con mi esposa Gaby, con mis hijos, le digo con orgullo a mi papá Mayo que no hubo día en que no trabajara por los campesinos y por nuestros hermanos indígenas”.

En el cierre de su intervención, el dirigente nacional cenecista, dio la bienvenida a los presentes y afirmó son ya más de 80 años de historia “y vamos por más. Hoy más que nunca este debe ser un espacio de reflexión para el futuro inmediato”.

En este marco, cuyo inicio marcó la instalación de la Mesa Directiva del Congreso, se destacó el anuncio que indicó que en la Asamblea de Delegados de un día anterior, se eligió a Leticia Berrera, como quien dirigirá los destinos de la CNC durante los próximo cuatro años y rendirá protesta el próximo domingo en el acto de clausura ante el dirigente nacional priista, Alejandro Moreno.