La delincuencia se topará con pared con Lety Herrera y Esteban Villegas

Esteban Villegas y Lety Herrera se comprometieron en La Laguna a atajar los problemas de inseguridad que sufre actualmente Gómez Palacio.

Ante la problemática de robos que en este municipio representan una de las principales preocupaciones, los candidatos de la alianza "Va por Durango", aseguraron que "la delincuencia se topará con pared" cuando lleguen al gobierno.

Dejaron en claro que tendrán mano firme y estrategia para combatir la inseguridad, porque la tranquilidad de los gomezpalatinos debe priorizarse, en sus encuentros con la gente de las colonias de esa ciudad.

Esteban Villegas, abanderado del PAN, PRI y PRD, indicó que se han incrementado los robos a casa habitación y a carros en este municipio, por lo que insistió en la urgencia de atender esta problemática, además de garantizar la seguridad de la población, que es un eje de su campaña con el cual es posible atraer inversiones y desplegar sistemas efectivos de protección y desarrollo social.

“Algo pasa donde gobiernan ellos”, expresó Villegas, aludiendo al incremento de la delincuencia en estados como Zacatecas, Michoacán o Guerrero, además de la propia ciudad Gómez Palacio. La situación de la ciudad contrasta con la de sus vecinas Lerdo y Torreón, donde, a pesar de la cercanía con Gómez, no han sufrido incrementos notables de los niveles de criminalidad.

De la mano de mi amiga @LetyHerreraAle y de un gran equipo, ¡vamos a regresarle el brillo y la vida a #GómezPalacio! #DefendamosDurango #ConTrabajoYValor #VaXDurango pic.twitter.com/ojlNcDzJFd — Esteban Villegas V. (@EVillegasV) April 22, 2022

“En Gómez Palacio, la delincuencia se topará con pared" dijo Esteban, pues aseguró que cuando lleguen al gobierno tendrán como prioridad detener los robos, ya que este municipio necesita que lo rescaten, porque no hay agua, no hay seguridad, no hay medicinas en los hospitales, no hay luz, y esa única persona que lo puede hacer y regresarle su brillo se llama Leticia Herrera.

Por su parte, la candidata a la presidencia municipal por la alianza “Va por Durango”, Lety Herrera, enfatizó que durante su gobierno trabajarán por un municipio seguro para las mujeres, donde no se tenga ni una mujer más desaparecida, ni violentada, ni vejada.

Se comprometió a volver a poner en marcha la policía rural para proteger la actividad ganadera y agrícola, pero también a crear una policía "que funcione, que no esté de adorno" y que realice rondines en las colonias para inhibir los robos.