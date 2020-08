La educación en los tiempos del Covid

Atrás quedó el escuchar la marcha de Zacatecas en punto de las 8:00 horas o el tradicional timbre que marcaban la hora de cerrar las puertas de la escuela. Cinco meses después de la llegada del SARS-CoV-2, las estrategias de enseñanza se han transformado.

El pintarrón se convirtió en la plataforma de TikTok, Facebook, Meet o Zoom, la cámara de un dispositivo móvil es ahora la más cerca que se puede estar del alumnado, de ahí que estudios revelan que en cinco meses se ha avanzado 60 años en el manejo de medios digitales.

Con 20 años frente a grupo la maestra Nancy Quiñonez Ponce, quien trabaja con los más pequeños de la primaria (primero y segundo grado), indicó que la enseñanza pasó de ser un proceso de mediación directa y cercana al alumno, a un proceso mediado por los medios de comunicación donde el docente solo realiza acompañamiento en las actividades que se pueden realizar en casa.

“Este cambio abrupto ha provocado que tanto, alumnos, padres de familia y docentes no encuentren la manera de adaptarse a un proceso de aprendizaje a distancia, donde se intenta cubrir un programa escolar que no fue elaborado para trabajarse a distancia, y que se pretende que en casa se suplan los procesos propios de un aula”, dijo.

La pandemia dejo al descubierto las grandes brechas económicas y la desigualdad social de toda la población escolar, dijo la entrevistada quien ha tenido que sortear diversas situaciones al lado de sus alumnos, y aunque los docentes recibieron un curso antes de iniciar el ciclo escolar cuyo objetivo se centró en informar las modificaciones en el programa escolar.

Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

“De manera personal los docentes buscamos diferentes formas de realizar el acompañamiento a los alumnos y haciendo uso de los propios recursos y gestionando el propio aprendizaje profesional hacemos frente a los retos propuestos”, comentó la maestra Nancy.

Preescolar fue uno de los niveles más afectados por el cambio de estrategia, sin embargo los docentes han creado estrategias directas como ir a visitar a los niños que no tienen manera de ser atendidos a través de un dispositivo móvil o televisor, señaló la supervisora de la zona escolar 004 de preescolar estatal, Rita Bonilla, quien recordó que la figura del maestro se ha dignificado en esta pandemia.

“Antes de llegar el Covid-19 la enseñanza era en la aulas, hoy las maestras y maestros visitan una vez a la semana a sus alumnos que no tiene recursos virtuales y se apoyan de los cuadernillos y materiales que dio la SEP, otras tienen el apoyo de algunos comercios de la comunidad como farmacias y tienditas de la esquina para hacerles llegar los trabajos de los niñas y niños”, aseguró.

Al inicio de esta medida virtual, hubo muchos sentimientos, relató la supervisora al ser cuestionada sobre la resistencia de los docentes, indicó que varios maestros nunca habían manejado tantas herramientas digitales, “el único dispositivo con el que contábamos era para mandar mensajes o trabajos como proyectos meramente administrativos”, incluso había maestros que no contaban con teléfono inteligente, ni tenían conocimiento de redes sociales, entonces esto provocó estrés, incertidumbre e inseguridad.

Aunque la misma experiencia de explorarlos a través de la plataforma de SEP Google Class Room se vieron motivados a indagar más. Ahora son pocos los que aún batallan, “pero tanto directivos como supervisoras les damos acompañamiento y asesoría personalizada y poco a poco vuelve su seguridad en el manejo un poco más seguras y confiadas”, comentó.

¿Cree que las nuevas tecnologías sean efectivas?

El reto de suplir a la escuela a través de un programa de televisión es insuficiente sobre todo en niños pequeños, sentenció la docente Quiñonez Ponce, quien señaló que más de la mitad de población en México vive en pobreza, y se espera que el acompañamiento lo realicen los padres que muchos de ellos están más preocupados por cubrir las necesidades básicas, que seguir un programa educativo que no ha sido ni revisado, modificado y mucho menos adaptado.

Por su parte la también maestra Rita Bonilla, señaló que desafortunadamente no todos los niños cuentan con el acompañamiento de sus padres, debido a sus trabajos y algunos están a cargo de sus abuelos o hermanos, de ahí que el nivel de atención no es el mismo que el de los maestros, aunado a la falta de tecnología para realizar actividades a distancia, e incluso ni un televisor, “no están siendo atendidos sus estilos de aprendizaje, hay niños visuales a los que les atraerá los programas o vídeos, al igual que los auditivos, pero dónde quedan los kinestesicos que aprende a través de la interacción directa con los objetos.

¿El nivel de aprendizaje de los alumnos es el mismo?

Aprendizaje sí hay, considero que es diferente en cada alumno pues resulta del acompañamiento que se de en casa. No podría precisar si es menor o mayor, aunque no se nos debería obligar a seguir una propuesta general para toda la población, sino que deberían poner a la disposición de los docentes y sus comunidades escolares todos los medios posibles para el aprendizaje, de manera que cada docente de acuerdo a las condiciones familiares y de aprendizaje de los alumnos implemente las más apropiadas de acuerdo al contexto.

La certeza del logro de aprendizaje se podrá apreciar con claridad cuando se pueda retornar a las aulas. Como padre de familia y como docente considero que la propuesta no debe ser orientada a cubrir contenidos de un programa escolar desarrollado para trabajarse de manera presencial. La TV no suple los procesos que se desarrollan en un aula, ni al docente por lo tanto no hay comparación en el logro de aprendizaje, comentó la maestra Nancy.

Al cuestionar al especialista en tecnología, Fabián Hernández explicó que las plataformas implementadas para el nuevo modelo educativo son fáciles de maniobrar y ayudan a los alumnos a estar en cercanía con sus profesores, sin embargo al haber un rezago en la población en general sobre el uso de nuevas herramientas, dificulta su acceso.

“Son fáciles de instalar, pero un gran número de personas no cuentan con un correo electrónico, indispensable para abrir las herramientas educativas, entonces son los padres de familia los primeros que deben ser educados en estos temas para que así la información baje a sus hijos” señaló.

Agregó que en pocos meses el avance tecnológico ha sido visible y conforme avance el tiempo el miedo a manipular nuevas plataformas y herramientas desaparecerá.

Para finalizar la supervisora, señaló que la enseñanza tomó otro rumbo, “pero la creatividad y vocación de los docentes, la ha hecho más amena y entendible, y los retos que representa se han aligerado con asesoría”, resaltó que no han estado solos los maestros en esta nueva modalidad, ya que se han creado plataformas que apoyan y orientan el cumplimiento de los contenidos curriculares y se rescatan en estos medios los aprendizajes fundamentales para su logro.