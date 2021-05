La educación es el motor con el que México se puede transformar: Ricardo Pacheco

La educación es el motor con el que el país se puede transformar realmente, indicó Ricardo Pacheco, candidato a diputado local por el segundo distrito de la coalición “Va por Durango”, en una reunión con integrantes del magisterio duranguense, en el marco del Día del Maestro.

El candidato reconoció la importante actividad de enseñanza-aprendizaje que realizan en bien de la niñez y la juventud y brindó un reconocimiento al maestro Jesús Reyes Heroles, al recordar que entre sus máximas estaba de que “la enseñanza es una de las tareas espirituales más importantes del hombre”.

Ricardo Pacheco calificó de admirable la batalla que los profesionales de la educación, hombres y mujeres, han dado en medio de la pandemia, para adaptarse en su noble labor de enseñar a quienes serán el sustento de las próximas generaciones.

Al evocar a los maestros que tuvo durante su preparación académica, el candidato del PRI-PAN-PRD, reconoció que “la formación profesional a la que hemos tenido posibilidad de acceder, se debe a un sistema educativo del cual ustedes como profesores son la fortaleza, ustedes son los principales referentes ante la sociedad”.

El docto Esteban Aguilar, dirigente magisterial, dijo que la profesión del educador de unos años para acá ha sido muy atacada, no se le ha dado la importancia que merece”, por lo que refrendó la confianza y apoyo del magisterio a la coalición “Va por Durango”, y de manera especial a Ricardo Pacheco.

Al patentizar su homenaje a la actividad docente, con motivo del “Día del Maestro”, el candidato trajo a colación una frase del Presidente Plutarco Elías Calles, previo a que el PRI se constituyera como organización política: “este es el tiempo de que el país pase de los caudillos a las instituciones”, y hoy pareciera, aludió con relación al derrumbe de nuestras instituciones, que se quisiera invertir esa frase.

Acompañado por su esposa Erika, Ricardo Pacheco, explicó que el momento crítico que vivimos, lo vamos a enfrentar el 6 de junio. Y señaló que no hay quienes puedan transmitir mejor las ideas y de mejor manera los mensajes a la sociedad, que los maestros. “Los hombres y mujeres, y las sociedades que no tienen libertad no tienen ninguna posibilidad de avanzar”. por lo que les pidió a los mentores, tener presente que este 6 de junio “eso es lo que está en juego”.

No piensen en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, solicitó a maestras y maestros que se dieron cita al convivio en que refrendaron su apoyo a Ricardo Pacheco.