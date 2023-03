La estatura no es el límite y Paty es un ejemplo de ello

Para Patricia Hernández Guevara, el reto diario es lidiar con aquellos que creen que por su condición no puede realizar los trabajos que se le encomiendan, y es que ella como otras 651 mil personas que se estima hay a nivel mundial, es de talla baja, situación que la ha llevado a ser víctima de discriminación incluso entre las propias mujeres.

Asegura que eso no la hace sentirse menos, ni acobardarse, por el contrario enfrenta al mundo con dignidad y valentía, “en realidad la gente que me ofende no sabe qué clase de mujer soy, cómo pienso o cómo actúo”, dice al referirse a los comentarios que desde que niña suele escuchar de la gente que hace referencia a su estatura.

Paty, es muy conocida en la Dirección Municipal de Servicios Públicos, lugar donde labora desde hace nueve años y medio, cuando Alicia García, la exlíder del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio de Durango, le dio la oportunidad de ingresar y donde ahora se desempeña en la limpieza de áreas verdes.

Asegura que diariamente se levanta a las 6:00 de la mañana y hace sus oraciones en las que pide por la salud de ella y su familia, luego sale del lugar donde trabaja su marido como velador, porque para no quedarse sola en casa prefiere acompañarlo y desde el Libramiento San Ignacio se traslada hasta la Plazuela Baca Ortiz, en donde a las 7:15 comienza a juntar papeles que se encuentran regados por todas las Alamedas y zonas aledañas.

La estatura no es el límite y Paty Hernández es un ejemplo de ello / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

El día transcurre entre las calles y jardines del Centro histórico de la ciudad de Durango, levantando basura y las hojas muertas de los árboles o los residuos que se generan cuando trabajan los jardineros en las áreas verdes, hasta que a las 15:00 horas concluye su jornada laboral, entonces se dirige hasta su casa, prepara la comida y hace quehaceres del hogar mientras esperan la hora de entrada de su marido para seguir la misma rutina, acompañarlo a su lugar de trabajo donde los dos pasan la noche.

Semanalmente Paty recibe poco más de mil pesos y estos los invierte en atender las necesidades de ella y su familia. Como a otras mujeres, a ella también le toca hacer rendir lo más que puede este recurso pues cada vez le alcanza menos.

El carácter dicharachero de Paty y su complexión la han hecho popular, no solo entre sus compañeros de trabajo, sino entre los ciudadanos, para quienes es común verla tomando un rastrillo para jardín quitando las hojas muertas de los árboles, o recogiendo papeles con su tradicional uniforme azul marino con franjas fluorescentes que distinguen a los empleados del Ayuntamiento de Durango que se dedican a mantener limpio el centro de la ciudad.

La estatura no es el límite y Paty Hernández es un ejemplo de ello / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Así que mientras le toman algunas imágenes se escucha a lo lejos “vamos chaparrita”, pues se siente estimada entre sus compañeros de trabajo, quienes en su mayoría la respetan y le dan su lugar, “uno como mujer es la que debe valorarse como mujer, hay que saber ponerles un alto porque yo soy una persona a la que le gusta respetar”, dijo.

Paty se siente muy contenta con la labor que realiza y así lo demuestra la sonrisa en su rostro cuando afirma “a mí me gusta trabajar”, por eso no piensa en la fecha en la que deba retirarse, “hasta donde Dios me de licencia”, dice.