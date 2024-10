"La campaña mediática está presente no solo en el tema del Poder Judicial, sino también ahora en el tema de seguridad," dijo la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, quién al ser cuestionada por los coches bomba y la situación en Sinaloa, aseguró que no se está desafiando a la autoridad ya que no es la primera vez que ocurren este tipo de incidentes.

Cerca de las 16:30 horas arribó al Auditorio del Pueblo, lugar donde se celebró la asamblea del partido, acompañada de Andrés Manuel López Beltrán, quién ahora se desempeña como secretario de organización, sin embargo, éste se limitó a tomarse fotografías con algunos simpatizantes.

La estrategia de seguridad ha dado resultados: Luisa María Alcalde / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

En entrevista previa al desarrollo de la asamblea que realizó en la ciudad de Durango, Alcalde Luján comentó que si bien estos actos no son un tema generalizado, la incidencia delictiva ha bajado en todos los delitos, incluido el de homicidio, sin embargo, se debe continuar con esta estrategia.

"Se está reforzando mucho más en el tema de inteligencia, eso va a ayudar mucho porque permite dar con objetivos prioritarios," y es que pese a los atentados ocurridos en Guanajuato donde dos coches bomba explotaron en plena vía pública, aunado al conflicto que persiste en Sinaloa entre grupos del crimen organizado, la percepción para el Comité Nacional de Morena es que la estrategia ha dado resultados y por ende todo debe evaluarse en relación a estos.

Y es que aseguró existe preocupación por parte de la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, de ahí que sigue la tónica iniciada por Andrés Manuel López Obrador, al realizar una reunión diaria con el Gabinete de seguridad, y a la par profundizar en la atención de esta problemática desde las causas a través de la continuación de la política social.

Cuestionó los señalamientos hechos por Felipe Calderón y Marko Cortés, quienes dijo "se atreven a salir a cuestionar sobre la estrategia de seguridad, cuando en sus gobiernos tenían a gente vinculada con el crimen organizado como García Luna," aseguró.

De cara al proceso electoral de este 2025, en el que solo Durango y Veracruz tendrán elecciones locales, Luisa María Alcalde dijo percibir un ambiente de unidad en el partido y que existen perfiles buenos para contender y ganar las 39 alcaldías de Durango.





"A mí me tocó estar aquí al inicio y era muy difícil, pero ha crecido mucho Morena aquí en Durango, entonces tenemos buenas condiciones," asimismo, abundó que esta es una parte de la preparación que tiene el partido, ya que en tres años más se tendrán elecciones intermedias para renovar el Congreso del Estado y posteriormente de nuevo se peleará por la gubernatura, de ahí que es un terreno fértil.

Al cuestionarla por los vicios de corrupción que hay en torno al partido, la líder morenista no emitió alguna respuesta.