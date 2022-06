La FENADU 2022 no está en riesgo de cancelarse: Aispuro

Actualmente México experimenta un incremento en los casos positivos de Covid y Durango no es la excepción, pero al momento no hay hospitalizaciones por esta causa ni defunciones gracias al exitoso plan de vacunación que ha convertido a la entidad en referente del manejo de la pandemia, señaló el gobernador José Rosas Aispuro Torres al asegurar que la Feria Nacional Durango (FENADU) 2022 no está en riesgo y se establecerán medidas de protección a través de las recomendaciones que emita esta semana el Comité Estatal de Seguridad en Salud.

En rueda de prensa el mandatario reconoció que hoy se atraviesa por un momento crucial debido al aumento de nuevos contagios, aunque no se trata de volver al confinamiento, sino adaptarse a una nueva realidad. Ante la resiliencia que se ha tenido, hace confiar en la responsabilidad de cada duranguense en ser solidario para lograr mayor y mejor cumplimiento de los protocolos y medidas sanitarias adoptadas en el pasado con buenos resultados.

Aseveró que en esta nueva etapa de la pandemia no se trata de suspender actividades, sino trabajar juntos ante la emergencia que se niega a terminar, pero con la voluntad y compromiso de todos se puede ir dejando atrás.

México y #Durango experimentan un incremento en casos positivos de #COVID



Por ello, he convocado de nuevo al Consejo de Seguridad en Salud, a fin de establecer un catálogo de medidas a implementar en escuelas, graduaciones, eventos sociales y por supuesto en la @FENADUoficial pic.twitter.com/lE9Fhjgj7r — José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) June 20, 2022

Por ello durante la presente semana se convocará al Comité de Seguridad en materia de salud, con el fin de establecer un catálogo de medidas que deberán observarse en escuelas, graduaciones, eventos sociales y desde luego durante la FENADU que si se efectuará del 15 al 31 de julio con el respaldo de la ciudadanía, instituciones de Salud, Seguridad y Protección Civil, puntualizó Aispuro Torres.

Insistió el mandatario que se debe seguir adelante y existe confianza en que puede hacerse, aunque para esto deberá seguirse contando con la colaboración de los ciudadanos, quienes deberán seguirse cuidando ante el repunte de contagios de la Covid-19 que se ha experimentado en las dos últimas semanas..