La Fiscalía Anticorrupción tiene un proyecto definido: Héctor García

“En la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, tenemos un proyecto de trabajo muy bien definido, en una lógica en la que no hay ocurrencias, donde la vinculación a proceso de que soy objeto no detiene la marcha de las proyecciones de este organismo”, así lo señaló a El Sol de Durango, el fiscal Anticorrupción, Héctor García, quien cuestionado en la manera que impacta en su actuar el haber sido vinculado a proceso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que no tiene por qué interferir este hecho en su desempeño.

Admitió que hay un debate social, donde se vierten opiniones y puntos de vista, donde la figura del fiscal es objeto de señalamientos, algunos muy temerarios, otros insidiosos.

Reconoció también que ese tipo de juicios son parte del quehacer de la Fiscalía y “lo vamos a tener que sobrellevar todo el tiempo que desarrollemos esta actividad, sin embargo en sí no tenemos por qué detenernos”, dijo Héctor García.

Apuntó que ya ha contratado a un abogado que es quien se encarga de su defensa, “ya voy a dejar de distraerme en ese sentido y en su momento todo lo que sigue, estamos haciéndolo en una marcha en la que ya hay un proyecto”.

Y es que, subrayó, “nosotros sí tenemos un proyecto de trabajo y un cronograma, toda una serie de proyecciones en donde tenemos claro qué hacer, para qué hacer, con la intención muy específica de darle cumplimiento a nuestros programas anuales”.

La marcha de todos esos trabajos no se detiene, es clara y definida, en una lógica en la que no hay ocurrencias y donde hay todo un sentido de trabajo y en ningún momento se está deteniendo, indicó finalmente.