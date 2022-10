La historia detrás de los mensajes de apoyo en el Puente de Analco en Durango

Durango es uno de los estados en donde la problemática del suicidio ha ido incrementando considerablemente en los últimos años, pues en lo que va de 2022 se han registrado 112 suicidios en todo el estado, en su mayoría entre personas de 15 a 29 años.

Ante esta ola de sucesos desafortunados, un grupo de alumnos liderados por la maestra Diana Vázquez Hernández, de la Universidad Autónoma de Durango (UAD), realizaron una dinámica de prevención de suicidio en el Puente de Analco. Quienes en entrevista exclusiva para El Sol de Durango nos comparten la historia detrás de esta actividad.

Foto: cortesía | Diana Vazquez

La dinámica surgió a través de la clase de educación artística que imparte Diana Vázquez, en la que un grupo de aproximadamente 90 jóvenes realizaron una serie de carteles con mensajes de ayuda y apoyo para personas con crisis o pensamientos suicidas.

Dichos mensajes fueron colocados en diferentes lugares del puente, en algunos de ellos están escritos los siguientes textos; “eres más fuerte que tu depresión”, “detente, tu tienes una misión en este mundo y es algo especial”, “no es débil la persona que pide ayuda, es fuerte el que la pide, porque tiene la valentía de hacerlo”. Entre estos, muchos más son los mensajes de apoyo y solidaridad que los jóvenes estudiantes promovieron.

Foto: cortesía | Diana Vazquez

La maestra y creadora de esta iniciativa destacó lo esencial que es hablar sobre el tema con sus alumnos, quienes son menores de edad, una problemática a la que no se le da la importancia que merece. “Tenía una gran importancia para mí que mis alumnos también puedan expresar su sentir libremente de una manera creativa”, señaló Diana Vázquez.

En relación a los mensajes escritos, destacó que entre más revolucionarios fueran, sería mejor, pues desde un inicio se buscó que estos tuvieran un impacto en la sociedad, su propósito: crear conciencia y empatía social.

Foto: cortesía | Diana Vazquez

De esta forma, los jóvenes plasmaron su sentir, imaginación y deseo de brindar ayuda a quien lo necesite, dejando escrito incluso algunos números de teléfono para llamar en caso de emergencia.









Estudiantes se suman a las acciones de prevención

Aneliz Reyes Díaz, una de las estudiantes que participaron en este proyecto, dijo sentirse muy emocionada y contenta por las acciones realizadas, destacando que buscan aportar su granito de arena. “Fue algo muy aclarador para nosotros, en realidad muchos de nosotros no teníamos en cuenta el problema tan grande en el en que se ha convertido el suicidio, las palabras y mensajes escritos fueron de nosotros, como jóvenes lo necesitábamos, aunque no nos diéramos cuenta, necesitamos esos mensajes”.

Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango

Por su parte Camila Flores Ramírez, alumna que también participó en la dinámica, mencionó que el tema del suicidio es muy importante pero que no se le da la importancia que merece, destacando que los jóvenes en verdad necesitan de ayuda y no solo buscan llamar la atención. “El que alguien busque quitarse la vida no es por llamar la atención, son situaciones que vive cada persona de forma individual, es una lucha constante con sí mismos, por eso es fundamental que las personas no minimicen los problemas de los jóvenes”.

Ambas estudiantes coinciden en el grave problema en que se encuentra Durango en el tema de salud mental, por lo que a través de esta dinámica buscan brindar apoyo a quien lo necesita pero también ser más empáticos en su entorno, “queremos que ellos sepan que hay muchas personas a las que les importan que sepan que aquí estamos los jóvenes para escucharlos", concluyeron.

Por su parte la maestra Diana Vázquez descalcó que el sector salud no ha tenido un acercamiento para participar en alguna dinámica de unión entre sociedad y autoridades para crear acciones de prevención en contra el suicidio.

Foto: Miguel Barrera | El Sol de Durango









¿Tú o alguien que conoces tienen pensamientos suicidas?

Si tú o alguien que conoces tiene pensamientos suicidas siempre es buen momento para buscar ayuda, crear una red de apoyo con familiares y amigos, pero sobre todo acercarse con profesionales de la salud mental para recibir el tratamiento adecuado.

Existen algunas medidas que puedes implementar en momentos de crisis que parecen no tener salida, como lo son las líneas de vida disponibles las 24 horas del día los 365 días del año.

Recuerda no estás solo (a)

A continuación te compartimos algunos de los número telefónicos en los que puedes solicitar ayuda y recibir atención inmediata en momentos de crisis.

Línea de la Vida: brindan ayuda profesional para personas con depresión. En esta línea se brinda atención las 24 horas del día.

Local

Programa local "Cuenta Conmigo": cuenta con líneas de atención en crisis y acompañamiento, quienes necesiten apoyo pueden marcar al 911 o al 618 261 54 88, para ser atendidos por un especialista. El horario de atención de la línea es de las 09:00 a 21:00 horas.

Foto: cortesía | Gobierno de México