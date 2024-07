La mochila que ya no usará tu hijo la puede aprovechar otro niño; ¡así puedes ayudar!

Se terminó un ciclo escolar y con ello las familias se preparan para dentro de varias semanas arrancar un nuevo período, lo que podría demandarles un fuerte gasto; en Durango se acostumbra cada año enviar a los niños con mochila nueva, al igual que zapatos, uniforme, útiles escolares, lonchera, y uno que otro gustito.

Te puede interesar leer: Diana y su proyecto loco con el cual apoyan a cientos de familias duranguenses

Pero, mientras hay muchas familias que pueden adquirir todo nuevo, hay otras que lo logran con un mayor esfuerzo, o que incluso se abstienen de hacerlo porque les es imposible hacer un desembolso de miles de pesos, y que sobre todo es mucho mayor cuando se tienen dos o más hijos en etapa escolar.

Para quienes no tienen manera de renovar mochila cada año, o que también hay casos que no cuentan con una, El Proyecto Loco de Diana ha lanzado una dinámica en busca de apoyar a quienes no tienen la posibilidad.

“¿Tus hijos dejaron la mochila en buen estado, útiles, libretas que aún se pueden usar?. Las puedes donar aquí, para que otros peques le den uso”, se escribió en la cuenta de Facebook de esta asociación que lleva cuatro años activa en Durango, y dirige Diana Ríos.

➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp

Pero eso no es todo, pues se invita a quienes puedan agregar algo en esa mochila. “Si puedes agregar una sopita o algo de despensa o higiene estaría genial”, dice la publicación, donde además se compartieron datos de los centros de acopio, el primero de ellos se encuentra en Guadalupe Patoni 137, en la colonia Del Maestro, y la segunda en la Óptica