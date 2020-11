La pandemia está fuera de control: Salomón Chertorivski

Un panorama sombrío para las siguientes semanas a raíz del frío en términos de la contingencia sanitaria, prevé el exsecretario de Salud en el país, Salomón Chertorivski Woldenberg, quien en visita a esta capital afirmó categórico que la pandemia se encuentra fuera de control y que el pésimo manejo de la información y de la propia emergencia por parte del Gobierno federal han hecho que la comunidad baje la guardia, con los resultados que se dejan sentir.

Chertorivski Woldenberg estuvo en Durango como parte de la dirigencia nacional del partido Movimiento Ciudadano(MC), con el fin de respaldar el liderazgo de Óscar García Barrón al frente de la dirigencia estatal y además, anunciar la integración de Martín Vivanco Lira a este instituto político en la entidad.

Sin embargo, el exfuncionario federal fue interrogado sobre su punto de vista respecto al manejo de la pandemia y afirmó que desde el primer caso ocurrido el último día de febrero y hasta el día de hoy, la autoridad sanitaria federal no ha logrado controlar la pandemia, “se ha rebasado por mucho el escenario que la propia autoridad consideró como catastrófico que eran seis mil decesos”.

Añadió que hoy se trata de normalizar una cifra que no podría ser normalizada, “son 102 mil fallecimientos oficiales, pero como decía Jorge Álvarez Máynez, estamos hablando de entre 250 y 300 mil mujeres y hombres mexicanos que al día de hoy ha fallecido”.

Es una tragedia que no ha habido dimensión similar en nuestro país y no se puede normalizar; “tenemos que exigir cuentas de lo que se hizo mal y tenemos todavía que corregir acciones, pues vienen los meses invernales, viene el frío, viene la influenza estacional y las enfermedades respiratorias, van a ser meses en donde ya lo que estamos viendo es una aceleración del número de casos y si no se corrige la estrategia por parte del gobierno, muchas más mexicanas y mexicanos van a morir cuando no tenía que ser así”, señaló en entrevista el ahora miembro de MC.

Chertorivski Woldenberg, añadió que el gobierno federal ha fallado en todo, su comunicación, no ha sido certera, no ha sido clara, “el gobierno ha arrojado una idea de falso triunfalismo, en donde ya hablamos de la curva aplanada, de que esto ya pasó, de que ya vemos la luz al final del túnel; eso hace que sumado a la fatiga de los ciudadanos, al cansancio de tantos meses, bajemos la guardia”.

Aseguró que el gobierno ha fallado al no querer hacer pruebas en ningún momento, “es el único país en el mundo que como estrategia dicha por la propia autoridad sanitaria, no hará pruebas porque no se necesitan, cuando vemos que una de las estrategias más importantes en el mundo es hacer pruebas y hacer búsqueda intencionada para poder hacer atender con acierto la pandemia”.

En contra parte, el Presidente la República se ha negado a mandar el uso del cubrebocas cuando ya se sabe, es la medida más relevante que se tiene al alcance, “el Gobierno federal ha fallado en la directriz de si te sientes mal quédate casa, a menos que no pueda respirar y sabemos que son los primeros síntomas, los pacientes deben de empezar a monitorearse para llegar a los hospitales antes de que sea tarde”, dijo.

Y es que, la estadística marca además que ocho de cada 10 fallecidos ha muerto sin haber llegado a los cuidados intensivos, esto significa que murieron en casa o murieron al llegar muy tarde para recibir una atención oportuna en los hospitales, “el gobierno ha fallado también en la preparación a futuro, porque no es lo mismo tener vacuna que tener vacunación”.

Además, en el presupuesto 2021 no se contemplan mayores recursos para preparar la logística que se requiere para poder aplicar una vez que la vacuna este el país. Mientras que la autoridad sanitaria en particular han fallado en todo y lo está pagando México, lo están pagando muchos hogares que están de luto, con gente que no tendría que haber fallecido.

“Se avecinan semanas muy complejas por el frío, insisto, y por la falta de corrección en las medidas lo que nos toca a nosotros la ciudadana es cuidarnos, estar en estos lugares con cubrebocas y nos toca lavarnos las manos y repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque si no nos cuidamos nosotros, nadie lo va a hacer”, concluyó.