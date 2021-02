La población debe tomar conciencia, la pandemia no está controlada: Guillermo Pacheco

La población debe tomar conciencia, pues la pandemia no está controlada y Durango está a un punto de regresar al color naranja en el semáforo epidemiológico, enfatizó el coordinador estatal de Protección Civil (CEPC) en la entidad, Guillermo Pacheco Valenzuela.

Luego que se dieran a conocer las nuevas medidas en la entidad para conducirse bajo el color amarillo en el semáforo epidemiológico, el titular de la CEPC realizó un llamando a la población a tomar conciencia, ya que la Covid-19 aún no esta controlada. Puntualizó que proceso de vacunación es muy lento y aún no se aplica en los municipios con altos números de contagio y muertes, resaltó que estadísticamente el 75 por ciento de las defunciones se encuentra en adultos mayores, por ende la importancia de conservar las medidas sanitarias.

Pacheco Valenzuela indicó que el semáforo amarillo se traduce en mayores aforos para algunos espacios, pero Durango solo esta a un punto de regresar al semáforo naranja, por tanto la importancia que la ciudadanía debe cumplir con los protocolos en las actividades esenciales y no esenciales, como lo es el uso del cubrebocas y la sana distancia.

“Se necesita que realmente el ciudadano haga conciencia al cumplimiento de las medidas que se han hecho por la Secretaría de Salud, no hay que relajarse esto no está controlado” dijo.

Resaltó que aún en Durango no hay una tercera ola, como ha sucedido en otros estados y no es lo que se quiere, por tanto es importante acatar medidas y que cada ciudadano sea consciente que es una responsabilidad propia y no solo de las autoridades. Para finalizar el coordinador recomendó no relajar las medidas para evitar retroceder.