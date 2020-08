La prioridad es la salud: L. Salazar

Los desafíos planteados por la pandemia, donde padres de familia y maestros han jugado un papel muy destacable, no han sido fáciles en absoluto, si bien es claro que se salvó el ciclo escolar, también lo es que serán necesarios cursos remediales al inicio del siguiente periodo, pues no todas las familias cuentan con la ventaja de tener servicio de internet o un teléfono celular, como tampoco no todos los padres de familia dominan esta tecnología, de tal forma que no fueron pocos las duplas padre-hijo que simplemente desertaron en el camino, revela en entrevista con El Sol de Durango, el líder sindical de la Sección 44 del SNTE, Lorenzo Salazar Lozano, quien representa un gremio compuesto por más de 14 mil trabajadores, de los cuales alrededor del 13% forman parte de la comunidad vulnerable ante la contingencia sanitaria, y en el trayecto han perdido la vida 7 y 19 se encuentran contagiados.

El dirigente habla de entrada del manejo que le ha dado la Secretaría de Educación del Estado de Durango al asunto de la contingencia sanitaria. Indica que autoridad y trabajadores han coincidido y se han puesto de acuerdo en cuanto a que la prioridad es la salud, tanto de maestros como de estudiantes.

Sostiene que la comunidad se encuentra ante un gran reto, que tiene aspectos diversos, entre otros, el utilizar por primera vez en la historia el internet, los correos electrónicos, el Whatsapp, las redes sociales, cuando, aunque pudiera pensarse lo contrario, no todo mundo está inserto en esta tecnología.

La dificultad se manifestó de formas diversas, sobre todo el aprendizaje para la impartición de la pedagogía a distancia, un formato nada común para el gremio.

Luego, aunque pudiera verse como aspecto menor, pero los maestros hubieron de utilizar el internet de sus casas o sus propios teléfonos para cumplir este objetivo.

Aquí, Salazar reitera que de igual manera, aunque pudieran pensarse diferente, no todos los maestros cuentan con los recursos para tener a la mano el servicio de internet, una computadora o un teléfono.

También, en el caso de las familias, no todos los alumnos tienen esta facilidad, ni teléfono ni computadora.

De hecho, de toda la población escolar, se calcula que contó con buen servicio cuando mucho el 20% en lo referente a esta tecnología.

El entrevistado añade que debe tomarse en consideración la enorme extensión del territorio estatal y la dispersión de comunidades. Sin embargo, la dificultad no ha sido solamente en el medio rural, puesto que dentro de las mismas ciudades el desafío no ha sido sencillo.

No hubo un solo grupo que cubriera el 100% esta necesidad.

RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO DE MAESTROS, ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA

En todo este marco, el profesor Lorenzo Salzar hace un paréntesis y emite, enfático, un reconocimiento especial tanto a maestros, como a alumnos y a padres de familia. Sostiene que de no haber sido por el trabajo en equipo, el desafío hubiera sido aún más difícil de librar.

Y es que, cita como ejemplo, algunos casos en que en familia y con amistades, se compartieron el teléfono hasta entre cinco alumnos.

Es decir, el sentido de solidaridad y de sociedad ha sido importante para avanzar en la educación a pesar de la pandemia.

Desde luego, aclara que no todo fue el tema del internet y las redes sociales, puesto que por su parte la televisión jugó una función trascendente.

De hecho, subrayó, hubo tres estrategias que salvaron el ciclo, un año que pudo haberse ido para representar una pérdida muy grande para la educación y en general para la vida del país. Explica que no hay comparación el salvar el ciclo escolar, con salvar la salud y la vida, empero, los esfuerzos han sido efectivos y latentes, porque México requiere que la educación siga avanzando.

En esta esfera, fueron importante también los cuadernillos distribuidos en algunos planteles.

Respecto al arranque el próximo ciclo escolar, Salazar Lozano afirma categórico que será virtual, porque presencial podrá darse hasta que las autoridades garanticen totalmente la salud de la población escolar, tanto alumnos como maestros.

En este entorno, afirmó que es importante retomar programas de tecnología y recordó que años atrás, se había planteado un programa a través del cual se buscaba dotar de una computadora a cada maestro. Se avanzó y se cubrió algún porcentaje, sin embargo por alguna causa se suspendió.

Consideró que es momento de reasumir ese programa y hacer que cada profesor cuenta con esta tecnología para abonar a su labor, que de entrada, al arranque del próximo periodo, tendrá que ser virtual, a través de la red.

Luego, el tema del internet, se trata de una necesidad básica tanto para alumnos como para docentes en sus casas.

Aparte, se tiene que abonar de alguna manera en esta opción a distancia, para que los padres en su gran mayoría se integren, porque existe innumerables casos en los que ni el papá ni la mamá entienden de computación o redes sociales.

De hecho, en el transcurso de la pandemia, reiniciado el periodo escolar, hubo padres y alumnos que desrtaron, simplemente ya no se comunicaron y esto pasó prácticamente en todos los grupos.

Reiteró que al término del ciclo, los saldos son más positivos que negativos.

Ahora, tenemos que buscar la manera de adaptarnos, no nos podemos detener y en esta vía, la sociedad debe tener la certeza de que cuenta con la disposición y apertura, del magisterio de la Sección 44, afirmó enfático el dirigente Salazar Lozano.









Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast