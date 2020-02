La SEP no autorizó recursos para prestaciones en 2020: Rubén Solís

El rector de la Universidad Juárez del Estado de Durango, Rubén Solís Ríos, habló en conferencia de prensa este miércoles sobre la condición financiera de la institución y los avances de las pláticas contractuales. En este marco, estableció que en 2020 no se autorizaron recursos destinados al pago de prestaciones y a la vez, aseguró que la administración central está haciendo su máximo esfuerzo para atender las demandas de los trabajadores y de manera responsable, evitar un conflicto laboral.

Por lo que hizo un llamado a la buena conciencia de los trabajadores universitarios para que haya congruencia en sus demandas con respecto a la situación económica tanto de la UJED, como en general de todas las universidades de México.

En su exposición, Solís Ríos indicó que la condición actual de la UJED es sumamente difícil, y detalló que tan solo en el 2019, la Universidad incrementó su déficit a 200 millones de pesos, luego de recibir la administración con número negativos por el orden de los 85 millones de pesos, en una circunstancia que obedece sobre todo al cumplimiento de algunas prestaciones contractuales no apoyadas o apoyadas parcialmente por los gobiernos.

Hizo referencia al tema de la jubilación dinámica, donde los catedráticos jubilados perciben el mismo sueldo que los activos. De igual manera refirió la prestación de lentes, donde se tienen autorizados 656 mil pesos, en tanto que la UJED tiene que erogar por este concepto, dos millones de pesos.

En el caso de la despensa, tienen autorizados 11 millones 280 mil pesos, y se erogan 78 millones de pesos; mientras que por concepto de aguinaldo, el monto autorizado es de 65 millones de pesos, y la erogación efectiva de la institución es de 240 millones de pesos.

El rector reconoció la voluntad de apoyo a la Universidad de parte del gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, quien estableció el compromiso a fines de 2019 de agrandar el subsidio estatal, del 13% al 36%, para avanzar hacia la media nacional de aportaciones estatales. Sin embargo, el acuerdo en cuestión ocurrió una vez que el Congreso del Estado ya había aprobado el presupuesto 2020, es decir, no se oficializó, lo cual no es obstáculo para tener la certeza de que el mandatario estatal habrá de atender este compromiso.

Rubén Solís agregó que en esta revisión no existen posibilidades de exceder los topes fijados por el centro, pues no hay recursos extraordinarios para atender o soportar conceptos no autorizados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Foto; Ángel Meraz | El Sol de Durango

Dijo que en efecto, el presupuesto para 2020 se incrementa en 160 millones de pesos, aproximadamente el 3.5% superior a 2019, lo cual es solamente el reflejó de la inflación, es decir, la UJED contará con un presupuesto prácticamente similar al del año pasado en términos reales.

Ante un panorama adverso, el rector de la Máxima Casa de Estudios del estado pidió a los universitarios ser conscientes de la situación nacional de las universidades y en general, del país; “no perdamos lo que en conjunto hemos ganado hasta ahora”.

Reiteró que la administración central universitaria hace el mayor de los esfuerzos para de manera responsable evitar un conflicto laboral.

A la vez, anticipó que ante tal circunstancia, la institución no está de brazos cruzados y ya constituyó el patronato pro UJED, conformado por egresados universitarios y empresarios ligados con la Universidad y a partir de esta organización se habrán de explorar esquemas para contar con más recursos.