La SSD pide evitar las pruebas caseras para diagnosticar Covid-19

Las pruebas para detectar Covid-19 que no estén valoradas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE), como son las caseras, no son recomendables, informó Sergio González Romero, secretario de Salud en Durango.

Dijo que la pruebas para detección por saliva, al principio pueden ser confiables, pero conforme vayan pasando los días y se tengan otros síntomas, dejan de ser confiables, y otras pruebas como de raspado varían dependiendo de la sintomatología, también pueden dejar de ser confiables.

"De forma que la efectividad o no de una prueba no puede ser determinada por las personas, solamente por el INDRE, por ello no es recomendable la prueba casera", enfatizó.

Positividad en pruebas de covid en Durango es del 65%

Sergio González Romero, señaló que para agilizar las pruebas; se está tratando de conseguir un termociclador más grande, con capacidad de dos mil pruebas, conseguirlo no es nada fácil pues tiene un costo estimado de más de 35 millones de pesos.

El secretario de Salud de Durango comentó que las personas a las que les tocaba vacuna estos días y que recién se infectaron, deben esperar al menos dos semanas de que hayan desparecido los síntomas para volver a vacunarse.

Señaló que el índice de positivos de pruebas llega a más del 67 por ciento, y se espera que con una disminución de movilidad y responsabilidad de quienes este contagiado, se pueda ir bajando este índice.