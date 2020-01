La UIF colabora con el Gobierno de Durango en 2 investigaciones

De acuerdo con el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, en Durango se tienen detectados dos casos vinculados a delitos de corrupción política y lavado de dinero de la delincuencia organizada cometidos en el estado.

Lo anterior se dio a conocer durante la firma de convenio entre el Gobierno del Estado, La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para combatir de manera conjunta temas como lavado de dinero, financiamiento al terrorismo o cualquiera de estos delitos relacionados; con esto se pretende cumplir con los estándares internacionales y tener un mejor flujo de información para generar casos al momento de llegar a los tribunales a fin de sancionar.

“Vamos a generar una reunión de trabajo con la Fiscalía para poder tener un grupo de trabajo y lo más importante es el intercambio de información rápida al respecto a los datos que tenemos nosotros que son el sistema financiero, los estados de cuenta, las operaciones relevantes de más de siete mil 500 dólares y las operaciones inusuales que rompen con los perfiles de los clientes”, comentó Nieto Castillo.

Aclaró que uno de los casos que se investiga está relacionado directamente con el delito de corrupción política en la administración anterior, mientras que el otro por un asunto de lavado de dinero vinculado a la delincuencia organizada; aunque por el momento no puede brindar más información al respecto debido al deber de sigilo de las investigaciones, además al no existir una resolución judicial respecto a los límites de la libertad de expresión y presunción de inocencia, no se puede abundar mucho públicamente en el tema.

“Estamos recibiendo reportes del sistema financiero y estamos en un proceso de interacción y coordinación en colaboración con el Gobierno del Estado y la Fiscalía para poder generar mejores documentos que sirvan de base para la judicialización de la investigación”, comentó.