"La Usicamm no se encarga de proveer maestros a las escuelas”

La Unidad del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros (Usicamm) en Durango, al momento no ha recibido la vacante para que se ocupe una nueva plaza que es requerida en la Telesecundaria en Bancos de Calitique, municipio de El Mezquital, reconoció su titular, Ana Laura Núñez Barreto.

Te puede interesar leer: Realizan Tercera Reunión Ordinaria de la CEPPEMS en Durango

Entrevistada respecto a la participación en asignación de plazas, explicó que éste es un órgano administrativo desconcentrado con autonomía técnica, operativa y de gestión dependiente de la Secretaría de Educación Pública, que se encarga de las atribuciones que le confiere la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, y otras leyes.

Si no se les envía la vacancia por parte de SETEL, la Usicamm no puede asignar al profesor que se requiere | Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Especificó que en el caso de la telesecundaria señalada, le compete a ese organismo enviarle la vacante a Usicamm para que se ocupe una plaza laboral, sin embargo ello no ha sucedido, pues aclaró que la instancia a su cargo no tiene disposición de plazas o maestros para enviarlos a donde se necesiten.

Núñez Barreto insistió que si no se les envía la vacancia por parte de SETEL, la Usicamm no puede asignar al profesor que se requiere y al momento no se ha cumplido con esta demanda en el plantel señalado.

Detalló que la unidad a su cargo no tiene maestros, escuelas o plazas; su labor es hacer cumplir la ley, así como aplicar sus procesos. Cada nivel o sistema educativo se encargan de proveer vacantes, de lo contrario ellos no tienen facultades para hacerlo.