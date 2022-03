La violencia marcó su familia, hoy es una empresaria que empodera a la mujer

La violencia en México marcó a la familia de Eloina Matar, sin embargo de la tragedia surgió la fe y esperanza que le permitieron convertirse en un ejemplo de vida no solo para sus hijas sino para cientos de mujeres, al ser una reconocida líder a nivel internacional dentro de la empresa Jafra.

Eloina proviene de una familia libanesa radicados en la ciudad de Durango, desde niña comenzó a tomarle gusto al comercio gracias a su madre y a su abuela. “Tuve la oportunidad de verlas trabajar, esforzarse y ser una gran pilar en la economía familiar, algo que sin duda me formó'', recuerda con cariño.

Portadilla youtube Resurge de las cenizas para empoderar a las mujeres





Un duro golpe al alma

Su perseverancia y esfuerzo la consolidaron como una fructífera empresaria en el estado de Durango, alcanzó la máxima categoría dentro de la multinacional con lo cual obtuvo múltiples beneficios como bonos económicos y viajes al extranjero, además era dueña de una empresa dedicada a la elaboración de pantalones, y junto a su esposo, quien también era un exitoso empresario, comenzaron a construir un mejor futuro para sus tres hijas.

Pero en ese momento en México se vivía la guerra contra el narcotráfico, a cargo del entonces presidente Felipe Calderón, hecho que dejó miles de víctimas en todo el país.

Particularmente en la familia de Eloina causó dolorosos daños, “hace 13 años me quedé viuda a raíz de la delincuencia organizada, me tocó quedarme al frente de mi familia y de mis hijas. Con la pérdida de mi esposo me quitaron todo”.

La empresaria no solo perdió a su ser amado, también sus bienes económicos y la libertad, “pasé casi 10 años con miedo a salir, con un miedo horrible al exterior”. Sin embargo con ayuda de terapia psicológica Eloina decidió retomar el control de su vida, el principal motor: sus hijas.





Venta por catálogos, la libertad financiera y el empoderamiento de la mujer

A la par que comenzó a tomar terapia Eloina continúo con su carrera como promotora de Jafra, la cual durante sus años de duelo la ayudó a sobrellevar la situación financiera de su familia. “Agradezco a la vida por esta empresa, porque independientemente que yo no daba el cien por ciento me mantuvo durante todos estos años con un cheque mensual, incluso de ahí pude darle una carrera a mis tres hijas”, señala.

Eloina Matar, empresaria duranguense | Foto: cortesía | Eloina Matar

Destaca que esta empresa impulsa el empoderamiento de las mujeres, “la libertad financiera que brinda da seguridad y motiva a que aquellas personas que por falta de estudios o mamás que no tienen quién les cuide a sus hijos tenga ingresos seguros para sus familias”.

A lo largo de su amplia carrera como promotora ha tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, Egipto, París, Bruselas, Roma, entre otros.

Eloina Matar, empresaria duranguense | Foto: cortesía | Eloina Mata

Su equipo está conformado por aproximadamente 2 mil personas, en su mayoría mujeres. A quienes apoya en todos los aspectos. Eloina reconoce que muchas sufren violencia y por ende tienen autoestima muy baja, por ello se enfoca en que antes de comenzar con el trabajo ellas se empoderen a través de terapia psicológica, estudios y capacitaciones, dependiendo de lo que ellas soliciten.

“Ellas tienen que ser conscientes de su potencial, preparándose para enfrentar el exterior y comenzar a disfrutar su presente”, concluye con una sonrisa en su rostro.