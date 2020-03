Lamenta iglesia católica actos vandálicos cometidos en contra de templos en México

En la Iglesia Católica promovemos la dignidad de la mujer y de todo ser humano desde su concepción en el vientre materno, es erróneo tacharla de machista. Ojalá antes de vandalizar templos y monumentos históricos se manifestaran en los lugares donde realmente se explota y denigra a la mujer y sabemos que en nuestra ciudad y en todo México hay muchos; No contra nuestros templos, comercios y monumentos.

Así se refirió durante entrevista el vocero de la Arquidiócesis de Durango, presbítero Noé Soto quien lamentó las acciones con caracter vandálico que se presentaron en muchas ciudades la tarde del domingo debido a marchas por el Día de la Mujer, donde incluso hubo saqueos en templos llegando a destrozar imágenes y causando daños en inmuebles argumentando machismo en la Iglesia, precisó.

En Durango la noche del domingo durante la marcha se vivieron momentos tensos, ya que grupos radicales intentaron entrar por la fuerza a la Catedral Básilica menor, donde los mismos fieles protegieron el acceso al atrio ante intentos de vandalismo a la que se vio sometida. Igualmente se cerraron las puertas para proteger el inmueble y la integridad de ellos, afortunadamente los ánimos no se desbordaron para no llegar a mayores, no hubo destrozos.

Asimismo señaló, "lamentamos mucho las acciones contra los templos y objetos sagrados que se presentaron en otras ciudades, sabemos que quienes hicieron esto no representan a la mayoría de las mujeres, que son respetuosas".

Respecto a esa opinión de que la Iglesia es machista desde luego que no. Históricamente, desde el mismo Cristo, ha sido defensora de la mujer. Al contrario, siempre se ha promovido su dignidad y motivado al respeto, no solo para la mujer, sino en general; somos los primeros promotores de la paz y dignidad humanas.

Lo que pasa es que se tergiversa, porque nos oponemos al aborto y la marcha, en momentos, en vez de ser a favor de la mujer, se convirtió en una marcha a favor del aborto, destacó el entrevistado al puntualizar que en la Iglesia Católica se promueve la dignidad de la mujer y de todo ser humano desde su concepción en el vientre materno.

Ojalá en vez de vandalizar templos y monumentos históricos estos grupos se manifestaran en los lugares donde realmente se explota y denigra a la mujer; sabemos que en nuestra ciudad y en todo México hay muchos, añadió. No en nuestras Iglesias y los comercios o monumentos vandalizados.