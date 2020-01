Lamenta la Coparmex la pérdida de empleos

El presidente del Centro Empresarial de la Confederación Patronal de la Republica Mexicana, Oscar Moreno, lamentó la pérdida de mil 36 empleos en el estado de Durango, durante el 2019, producto de la falta de inversión en infraestructura. Nuestra economía poco se mueve sin la inversión del gobierno federal.

Al momento de ser entrevistado, declaró que las cifras antes mencionadas fueron dadas a conocer por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, de tal manera que son números oficiales que no pueden ser ocultados.

El líder del sindicato patronal en Durango, comentó que desde el año pasado se sintió una economía precaria, contraída por la falta de inversiones, los empresarios siguen dependiendo en un 85% de las compras del gobierno del estado el cual a su vez depende de los presupuestos federales y con las reducciones que se han hecho, el panorama no es fácil.

Puntualizó que los empresarios de Durango tenemos que innovar, comenzar a pensar que debemos de crecer de adentro hacia afuera, tenemos un proyecto Visión 20-40, en el cual se realizó un diagnóstico de las fortalezas regionales para crecer de adentro hacia afuera.

Destacó que no se puede estar esperando que vengan las grandes inversiones como pudiera ser una ensambladora, no podemos seguir cambiado espejitos por esperanzas, ese no es el camino pues Durango, geográficamente no es favorecido, el camino es crecer de adentro hacia afuera.

Expresó que en el caso de la región Lagunera de Durango, sí está creciendo, hay más industria y en la ciudad de Durango se tiene que aprovechar el turismo y sofwer.