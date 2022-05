Lamentable la guerra sucia que implementa Morena y sus candidatos: Yolanda de la Torre

Luego de lamentar la guerra sucia que, aseguró, está implementando la gente de Morena y sus candidatos, con un uso vergonzoso de las redes sociales, la diputada federal Yolanda de la Torre, subrayó que lo anterior es una reacción normal cuando por un lado encuestas serias como la que publica Rodrigo de las Heras le dan una ventaja a Esteban Villegas sobre Marina Vitela, quien por su parte continúa en caída libre en su campaña.

En entrevista con El Sol de Durango, la legisladora priista subrayó que “estamos entrando ya a los últimos 20 días de la campaña muy bien; hoy precisamente Demotécnia, que es una empresa de las más prestigiadas y serias con Rodrigo las Heras, que ha sido el más acertado, muestran un escenario donde Esteban lleva una ventaja de 52% a su favor de intención del voto contra 46 de Marina y 3% de Paty Flores”.

Por eso, reforzó la entrevistada, “yo le quiero decir a la gente que decidan muy bien su voto y que no tengan miedo, porque hay una campaña de guerra sucia, le están metiendo en redes sociales un dineral, millones y millones y de ese tamaño es el miedo que tienen, cuando en efecto, que la candidata de Morena va en picada, mientras que nosotros seguimos creciendo con la confianza de la gente”.

De la Torre Valdez instó al electorado que no se dejen intimidar, “porque no les van a quitar los programas sociales, no se dejen intimidar por esta guerra sucia que sólo divide”.

En las campañas de "Va por Durango" vamos muy bien, la gente nos recibe con más confianza; “Esteban acaba de regresar de las quebradas y le fue muy bien, sus eventos llenos, tocando a la gente, abrazándolo, saludando de mano, viéndolo a los ojos y sin embargo, vemos a la candidata de Morena que ni siquiera se quiso subir al templete en Santiago Papasquiaro por la poca gente que había, con eventos solos, sin gente, fríos”.

En esta recta final de la campaña, dijo la legisladora tricolor, “yo aprovecho esta ocasión para decirle gracias a Durango por la manera como han recibido a Esteban Villegas, a nuestros candidatos y candidatas, y porque nos han dado la oportunidad de que Esteban Villegas plantee sus propuesta para la entidad, desde una visión regional, porque aunque somos un estado cada región tiene sus particulares y la atención así debe ser”.

















A la vez, Yolanda de la Torre, se dirigió a las mujeres del estado “yo quiero decirle a las mujeres que Esteban Villegas es el candidato de las mujeres; ayer tuvimos un evento en el parque Guadiana con las personas con discapacidad y adultos mayores y yo le quiero decir que estoy contenta, estoy muy feliz, porque siempre he luchado por las personas con discapacidad, es mi tema y Esteban Villegas hizo grandes compromisos por las personas en estas condiciones”.