Lanzan campaña de regularización de títulos en el panteón de Oriente y Getzemaní

Existe un rezago cercano a los mil 500 títulos de propiedad en el panteón Getzemaní y el de Oriente, que no están regularizados, esto implica que al necesitar el servicio no se les pueda prestar si no cuentan con un documento que los avale como propietarios, informó el director de Panteones Públicos de la ciudad de Durango, Gerardo Alemeraz.

Te puede interesar: Se aparece en Panteón de Oriente Juan Bautista de Olegaray, su primer administrador

Señaló que el mayor problema lo concentran en el panteón Getzemaní, donde se les da la oportunidad de sepultar a su familiar sin que exista un trámite oficial y liquidación del lote asignado, “luego se acercan a los cinco o 10 años porque van a sepultar a otro familiar y al revisar la base de datos se detecta que nunca se pagó”, comentó.

Imagen ilustrativa / Entre más pronto se regularice, evitarán ciertos problemas administrativos e incomodidad en momentos difíciles / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

Se trata de un documento tan importante como el que se tramita para las viviendas ya que nunca se sabe cuándo se puede llegar a necesitar, de ahí que entre más pronto se regularice, evitarán ciertos problemas administrativos e incomodidad en momentos difíciles.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Este tiene un costo de dos mil 600 pesos, con un descuento del 15 por ciento para quienes tengan espacios en el panteón Getzemaní y de un 20 por ciento para el Panteón de Oriente.

Imagen ilustrativa / Existe un rezago cercano a los mil 500 títulos de propiedad en el panteón Getzemaní y el de Oriente, que no están regularizados / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

Recalcó que sin el título de propiedad, no es posible sepultar a ninguna persona, por ello actualmente realizan una campaña de regularización con el objetivo de que las personas que no cuenten con este documento se acerquen para ver qué es lo que les falta para poder tramitarlo; así como aquellos que sí cuentan con el título, pero está en malas condiciones o es muy antiguo, pueden pasar para actualizarlo.

“También se dan ventas entre particulares que solo endosan el título y no se acercan a las oficinas del panteón para actualizar sus datos y cuando se les presenta la necesidad de utilizar el lote para sepultar a un familiar es cuando se detecta que no está registrado a nombre de la persona que lo porta”, comentó.

La campaña estará vigente los últimos tres meses del año, y solo necesita su credencial de elector, si el dueño del título de propiedad es quien falleció, solo se les pide que sean familiares acercarse con el área jurídica para que ellos realicen los trámites administrativos necesarios.

Local Explora y conoce de la historia del Panteón de Oriente con un recorrido guiado





“Para las personas que hacen una venta del lote, solo se les pide que se presenten los dos con sus respectivas identificaciones para hacer el registro en el archivo de panteones y se haga la transacción sin mayor problema”, comentó.