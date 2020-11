Las escuelas deben estar en buenas condiciones: Intefac

A pesar de que los alumnos no están asistiendo a sus planteles educativos para recibir las clases presenciales, las escuelas deben de mantenerse en buenas condiciones físicas ya que se realizaron cobros de inscripciones en casi todos los planteles, declaró Hugo Delgado Ramos, presidente de la Asociación de Padres de Familia, Intefac, A.C.

No obstante que no hubo clases presenciales, en la mayoría de los planteles educativos se realizaron los cobros de cuotas de inscripción, con la finalidad de mantener los planteles educativos en buenas condiciones físicas y además de hacer la contratación de veladores para que no haya robos, declaró.

Comentó que además de que se hicieron ahorros al no realizar eventos como el Día del Padre, de la Madre, del Maestro y clausura de ciclo escolar, de tal manera que los planteles tienen que mantenerse en condiciones óptimas, como si los alumnos estuvieran recibiendo clases presenciales.