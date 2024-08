¡Las ventas no han ido bien! Piden comprar en tortillería de abuelito duranguense

Negocios vemos, ventas no sabemos… Mediante las redes sociales se ha pedido la empatía y apoyo para un comerciante duranguense; según se revela, se trata de don Othón, un abuelito que tiene su tortillería en el Barrio de Tierra Blanca, pero que desafortunadamente no ha tenido buenas ventas en las últimas semanas.

Fue un ser querido de él quien se dirigió a las redes sociales para dar a conocer la situación de este adulto mayor, quien ha reportado un bajo movimiento en su establecimiento, lo que le genera preocupación, un impacto emocional, y pérdidas económicas.

Don Othón tiene su tortillería en el Barrio de Tierra Blanca, sin embargo no ha tenido ventas / Foto: Cortesía

“Mi abuelo tiene una tortillería en el Barrio de Tierra Blanca, en la calle Matamoros, entre Arista y Gómez Farías. Últimamente, las ventas no han ido bien, y me da nostalgia escuchar cómo él cuenta que antes se formaban largas filas de gente para comprar sus tortillas, que son de buena calidad. Mi abuelo es querido por la gente del barrio. Me gustaría que me ayudaran a publicar esto para que más personas visiten su negocio. No estoy pidiendo dinero, ni él; solo pide trabajo para seguir adelante. Su apoyo lo haría muy feliz”, se lee en un texto difundido en diversas plataformas.

La dirección del establecimiento del señor Othón es sobre la calle Matamoros, en el número 120, en dicha colonia; asimismo se explica que la atención es de lunes a domingo, de 7:00 horas a 16:00 horas.

La historia ha conmocionado a decenas de usuarios de Facebook, quienes aseguran pronto visitarán a este abuelito que hoy apela a la colaboración duranguense para que repunten sus ventas de tortillas.