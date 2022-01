Lety Herrera felicita a Toño Ochoa por su registro como precandidato a la alcaldía de Durango

La militante priista Leticia Herrera Ale, felicitó al panista Antonio Ochoa, a través de un video que se difundió en redes sociales, por su registro como precandidato a la alcaldía de Durango, y además reconoció su trayectoria en el PAN.

Expresó “quiero felicitar, y deseo hacerlo con todo mi corazón, a mi gran amigo Toño Ochoa por haber ido a registrarse como precandidato a la presidencia municipal de Durango”.

Herrera Ale, manifestó que Toño Ochoa es un hombre que cumple, y destacó su trayectoria, pues “tiene muchísimos años en territorio”.

Comentó que conoce al panista desde hace muchos años, ya que fueron compañeros en el Congreso del Estado y han sido “compañeros de gran batalla”. Aseguró que es una persona que cumple, y que tiene palabra, y eso a veces en política se pierde.

Finalmente, indicó que se encuentra contenta por este registro y apuntó "felicidades Toño, y vamos con todo".

Fuera de esta felicitación la exalcaldesa de Gómez Palacio, no ha emitido declaraciones sobre si participará o no en el próximo proceso electoral, anteriormente se esperaba su registro como precandidata del PRI para la gubernatura pero no lo realizó.