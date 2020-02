Llama Adrián Alanís a ciudadanía a evitar formar parte de rumores

Adrián Alanís Quiñones, secretario general de Gobierno, exhortó a la ciudadanía a evitar formar parte de la rumorología de sustracción de menores, pues en estos momentos hay mucha seguridad en escuelas, parques, plazas y calles, no hay problemas de este tipo en Durango.

“Nosotros somos respetuosos de las redes sociales, de la libertad de expresión, pero es una irresponsabilidad que en estos momentos se están inventado cosas y que las estén “retwiteando” y que en determinado momento un rumor lo quieran hacer verdad.

Reiteró que no hay ningún tipo de inseguridad o no cuidado de los menores, no hay ningún tipo en absoluto de pandillas u organizaciones criminales que estén tratando de secuestrar a niños.

El Secretario General de Gobierno, señaló que desde alrededor de un año y medio no se han dado casos de secuestro, existe la seguridad y la población puede estar tranquila.

“En Gómez Palacio en una escuela hubo un muchacho que al parecer no quería presentar un examen y sacó un arma de juguete y en ese momento hizo una amenaza, el tema fue tratado en la reunión de seguridad, este tipo de cosas no las vamos a permitir”, detalló el secretario general de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones.