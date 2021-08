Llama Salum a la responsabilidad social ante regreso a clases

El presidente municipal de Durango, Jorge Salum hizo un llamado a la responsabilidad social de los duranguenses ante el regreso a clases, necesario seguir acatando las medidas y protocolos de salud emitidos por las autoridades con el propósito de evitar y disminuir los contagios de la Covid-19.

Mencionó que es necesario que la ciudadanía no baje la guardia ante el coronavirus en el regreso a clases de 517 escuelas de nivel básico de la capital, y destacó que no habrá medidas suficientes que la autoridad pueda hacer si la gente no hace conciencia y asume una responsabilidad en su hogar y en las escuelas.

“No serán las prohibiciones o limitantes que reducirán los casos de coronavirus, sino la responsabilidad de la gente”, insistió.

Aseguró que el Gobierno Municipal continuará con la aplicación de los protocolos y la revisión de sus cumplimientos en los diferentes establecimientos de la capital, además seguirá trabajando con una amplia coordinación con autoridades de salud estatal y federal, incluyendo en los operativos de vacunación que se prevé continúen próximamente.