¿Lo necesitas? Proponen prestar cilindros y concentradores de oxígeno en Durango

Ante la falta de cilindros y concentradores para el uso de oxígeno medicinal a nivel nacional se ha iniciado una propuesta a la sociedad, impulsada por las autoridades para que quien tenga alguno de estos equipos y no lo esté utilizando pueda prestarlo a quien lo requiere en estos momentos.

En Durango un gran porcentaje de la población ha adquirido estos aparatos,

Francisco Rueda empresario del ramo de insumos médicos, explicó que desde hace meses un 45% de la población compró los tanques de oxígeno para la oxigenoterapia como un seguro de vida ante la situación de los contagios por la Covid-19.

Mencionó que es una propuesta muy válida ante la situación que se vive actualmente, donde se pone en tela de juicio los valores y la moralidad de la gente, pero es opcional y se debe respetar a las personas que decidan no hacerlo.

Destacó que ya se han presentado algunos casos de personas que prestaron su equipo y después un familiar lo requería pero era imposible pedir el equipo pues estaba siendo usado, en otro caso una enfermera que también adquirió su equipo pero ya fue vacunada, pudo poner a disposición sus aparatos.

Como empresa dijo que se tiene la iniciativa de contar con los datos de personas que han adquirido los insumos, para ser un canal hacia las personas que lo requieren por el desabasto que se presenta, pero solo un 5% de los usuarios deciden poner a disposición su equipo para alguien más, y no se puede hacer más, como comprárselos o rentárselos.

Dijo que se entiende el temor de las personas que los han usado, de volver a requerirlo, entonces es una manera más bien de estar prevenido, porque están comprando el equipo a modo de seguro de vida.

Reiteró que muchas personas hicieron su esfuerzo para conseguir el equipo por necesidad, y ante el miedo o limitante de requerirlo nuevamente y no poder conseguirlo, cuentan con reservas de oxígeno y concentradores aunque no lo están utilizando, otros más afortunadamente no los han necesitado.