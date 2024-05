¿Lo viste? Auroras boreales vistieron el cielo de Durango [Galería]

Este viernes una tormenta solar geomagnética provocó que el cielo de varios estados de la República se iluminará con auroras boreales, un fenómeno espectacular pero que no es común que se registre. Expertos señalan que durante todo el fin de semana podría tenerse este espectáculo en el cielo.

Afortunadamente Durango no fue la excepción, y su cielo hermoso fungió como escenario también de las auroras boreales. Así, usuarios de las redes sociales compartieron imágenes del show que se tuvo en territorio duranguense, y que pintó el cielo que ya por sí solo es muy admirado.

La Aurora boreal vista desde mi ranchito en Durango 🌲 #tormentaGeomagnetica #tormentasolar#AurorasBoreales pic.twitter.com/XQml85DxNM — ca.ep (@armineeest) May 11, 2024

Las imágenes dan muestra de cómo el cielo de Durango se pintó de un tono rosado. El fotógrafo duranguense Didier González Rivas compartió una serie de fotografías que captó a las 2:00 horas, en plena madrugada de este sábado.

Según cuenta, “a simple vista no se vio, tuve que capturarlo con una foto de larga exposición para que se pudiera ver lo poco de la aurora boreal. La ventaja que tuve es que es que vivo al norte de la ciudad, a la orilla, donde no hay nada que afecte la visibilidad del cielo”. Dijo, la luz de la ciudad no afectó en sus imágenes, pues ésta quedó hacía atrás.

Ahora bien, además del espectáculo que brindaron las auroras boreales, es importante conocer del porqué de este fenómeno natural, y poco común.

Según lo refiere la NASA, este fenómeno es causado por el Sol y la energía que emana hacia la Tierra con las tormentas solares, como la registrada este 10 de mayo, y que provocará más espectáculos en el cielo durante el fin de semana.

La aurora boreal deriva de una serie de erupciones solares, la cual ha generado una tormenta geomagnética severa.

Dichas erupciones solares se originan a partir de partículas solares que se ionizan al entrar en contacto con el campo magnético del planeta; de tal manera que su intensidad será de acuerdo a qué tan aceleradas estén las partículas, y la actividad solar.