Locatarios cierran 20 de Noviembre

Comerciantes del Mercado Gómez Palacio se manifestaron en la Avenida 20 de Noviembre, luego del arresto de dos de sus compañeros. Fue la madrugada del martes cuando la fuerza pública retiró unas vitrinas que pertenecían al matrimonio de Alejandro y Lupita, quienes tienen más de 40 años de ser locatarios, señaló la regidora Daniela Soto.

La priista explicó que el arresto se debió a que el matrimonio defendió su patrimonio, por lo que llamó a la autoridad municipal a ser empático con los comerciantes y apoyarlos en esta situación de crisis.

Añadió que debido a la remodelación que vive el Mercado algunos puestos fueron reubicados, sin embargo las vitrinas del matrimonio antes mencionado no, “los locatarios están a favor de la obra pero no existe diálogo con las autoridades y no es posible que se realicen actos sin dárselo a conocer”, señaló Daniela Soto.

Agregó que las pérdidas económicas en dicho sector han sido graves ya que tienen cerca de dos meses sin abrir sus negocios, debido a la pandemia y la remodelación del inmueble.

Urge que se les brinden apoyos de micro créditos o apoyos alimenticios, ya que no les han llegado, dijo la regidora, de ahí que llamó al gobierno municipal a no ejercer la fuerza pública en contra de familias trabajadoras y por el contrario ayudarlas a pasar este tiempo de crisis.