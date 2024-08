Logra Esteban acuerdos favorables para el desarrollo de la economía de Durango

Luego de una amplia agenda, intensa y provechosa en Los Ángeles, California, el gobernador Esteban Villegas Villarreal, compartió con medios de comunicación los acuerdos que logró para formular cadenas de desarrollo con proveedurías duranguenses ante llegada de inversiones y producciones en los diferentes ámbitos.

Te recomendamos: Agencias internacionales promueven Durango y Mazatlán como producto turístico

El Ejecutivo Estatal, dijo que, con este tipo de acuerdos, todos los sectores productivos de la entidad se podrán beneficiar, desde las familias productoras del campo, negocios locales, como las pequeñas, medianas y grandes empresas, ya que se abarcaron reuniones de diferentes mercados comerciales, tecnológicos, de industria y cinematografía.

La secretaria de Turismo, Elisa Haro Ruiz, detalló al respecto que se reunieron con representantes de más de 70 agencias de viajes que ya están vendiendo el producto Durango / Foto: cortesía /

Junto con su equipo de trabajo, Villegas Villarreal resaltó que se lograron grandes resultados en materia de inversiones y cinematografía; entre las casas productoras que visitaron, fueron las instalaciones de Netflix, los estudios de Amazon MGM y de New York, Film Academy (NYFA) de Warner Bros y Sony Pictures Entertainment; también se reunieron con el presidente y mesa directiva de LA Latino Chamber of Commerce (Cámara de Comercio Latina), US-México Chamber of Commerce capítulo California, además de reuniones en el Consulado Mexicano.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Platicaron sobre la realización de cortometrajes como los videojuegos que pueden generar economías distintas y hablaron sobre las posibilidades de la creación de una asociación pública privada en Durango para realizar proyectos.

La secretaria de Turismo, Elisa Haro Ruiz, detalló al respecto que se reunieron con representantes de más de 70 agencias de viajes que ya están vendiendo el producto Durango - Mazatlán (entrando el turista vía Tijuana), a su vez, aprovechando esta conectividad con los vuelos, para promocionar la parte cultural, ecoturismo en la zona sierra y terminando en Mazatlán con el vuelo que los regresa de manera directa Los Ángeles; “estuvimos con cuatro estudios más importantes a nivel internacional, eso es muy importante, que tengan a Durango en el mapa”, afirmó.

Fernando Rosas Palafox, Secretario de Desarrollo Económico, adelantó que como parte de las reuniones de esta gira, ya están aquí en Durango los ejecutivos de la Cámara de Comercio Latina, para continuar con los proyectos.





Local 300 beneficiarios reciben alimento caliente a través de los 11 comedores comunitarios

De igual forma, compartió que entre las pláticas que se tuvieron con los consorcios extranjeros en esta reciente gira, visualizaron que realmente no pueden proveer todos los servicios que se están requiriendo por sí solos, ya que vienen grandes eventos internacionales en Estados Unidos, y por ello, se busca que la comunidad duranguense y estas cámaras que están ahí en Los Ángeles trabajen en alianza con los comerciantes de Durango; “vamos a poder convertirnos en unos principales proveedores de servicios de los pequeños y medianos comercios o comerciantes o

empresarios de Durango que siguen siendo más del 90 por ciento de la economía estatal”, expresó, tras concluir que se trabajará en unidad como se ha hecho para el fortalecimiento de la economía de la entidad.

“Fue buena gira, terminamos bien la semana y viene mi segundo informe, vienen más sorpresas para Durango”, finalizó Esteban Villegas al reafirmar su compromiso para seguir posicionando al estado en el lugar que se merece, cumpliendo los sueños de los duranguenses.