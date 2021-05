Luchará Javier Castrellón por más presupuesto para la salud

Al llegar al Congreso de la Unión, demandaré la conclusión del Hospital Regional de Santiago Santiago Papasquiaro, así como un mayor presupuesto destinado a la salud de los duranguenses, anticipó el candidato de la alianza Va por México a diputado por el I Distrito, Javier Castrellón, quien también externó su preocupación por las comunidades rurales que ya no tienen agua.

Castrellón Garza hizo un resumen de lo visto en sus recorridos dentro del I Distrito. Afirmó que el asunto relativo a la salud hoy demanda muchísima atención de parte del Gobierno Federal, una vez que no solamente quitó el Seguro Popular a muchas personas y familias, sino que desmanteló este esquema; “eliminó vacunas, caravanas de salud y otros programas que cumplían una labor importante a favor de la salud de las personas”.

En materia de salud, en términos generales la gente en la ciudad y en las comunidades rurales se siente abandonada cuando estamos inmersos aun en una pandemia; “en este sentido, considero que una de las obras que vendría a revolucionar el tema de la salud en el Distrito Electoral 01, sería el Hospital Regional de Santiago Papasquiaro, amén de otro tipo de obras como el tema de los caminos, obras hidrológicas que garanticen el abasto de agua para uso potable”.

Y es que, señaló, hoy hay muchas comunidades en Pueblo Nuevo, en Vicente Guerrero y en otros municipios que están a punto de quedarse sin agua; “lo más difícil de entender es que no hay no solamente la infraestructura, sino que no hay voluntad del Gobierno Federal para hacerle frente a esta problemática tan grave como lo es la carencia del vital líquido”.