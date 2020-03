Maestras se suman a "Un día sin nosotras"

El 95% de las maestras de los planteles de educación básica de esta capital -preescolar, primaria y secundaria- se sumaron al paro nacional de Un día sin nosotras, en tanto que en el caso de las oficinas administrativas de la Secretaría de Educación en el Estado (SEED) el ausentismo alcanzó el 99%, de acuerdo con un recuento oficial de la propia dependencia del Gobierno del Estado.

El llamado a paralizar actividades realizado por colectivos feministas en protesta por la violencia sistemática en contra de las mujeres, encontró eco en el sector educativo duranguense y en donde si bien las escuelas no cerraron el día de ayer, se registró un gran ausentismo tanto de maestras como de estudiantes.

De acuerdo con la instrucción previa del secretario de Educación, Rubén Calderón Luján, la dependencia dejaría en libertad a las docentes y trabajadoras administrativas para ausentarse este día y sumarse a dicho paro sin que se les descontara el día salarial correspondiente.

El llamado de los colectivos feministas consistió en que las mujeres no asistieran a trabajar ni a la escuela, no consumir bienes o servicios, no salir a la calle, ni realizar ningún tipo de trabajo doméstico.

La convocatoria inicial del movimiento señala lo siguiente: “Si paramos nosotras, para el mundo. Unámonos a esta protesta simbólica, paralicemos nuestras actividades por un solo día para que se den cuenta que están dejando en el olvido al 52 por ciento de la población”.

El “9 ninguna se mueve” es una iniciativa que surgió ante la falta de respuesta de las autoridades para frenar la violencia contra las mujeres. Además, el movimiento Un día sin nosotros forma parte de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo.

En el estado de Durango hay 54 mil escuelas de educación básica públicas y en donde laboran un total de 34 mil docentes y administrativos. La Secretaría de Educación consignó que aún no existía el reporte del nivel de ausentismo en los planteles del interior del estado.