Maestros del Sistema CADI exigen pago de quincena pendiente

Es que, si no nos morimos de Covid, nos morimos de hambre, advirtió así María del Socorro Páez Güereca, coordinadora de los niveles preescolar e inicial del Sistema CADI, al justificar la presencia de cientos de maestros que olvidaron los protocolos sanitarios en las oficinas de la Secretaría de Finanzas, a fin de exigir el pago de una quincena pendiente.

En medio de la muchedumbre, Páez Güereca subrayó que una vez más el sistema CADI viene a pedir al Gobierno del Estado que por favor le pague al personal, cuando suma ya una quincena sin pago y se avecina una quincena más el próximo lunes.

Hemos sostenido pláticas –dijo- con la Secretaría de Educación del Estado de Durango, pidiendo el pago de los maestros y del persona en general, y el titular de la dependencia estableció que se trata de una responsabilidad de Finanzas.

Añadió que es lamentable el hecho de que en plena pandemia, con esta tercera ola de Covid, “nos hagan salir de nuestros domicilios, con todo el riesgo que esto significa para nosotros y nuestro familiares”.

Cuestionada al respecto, reconoció: “El día de hoy ya se depositó la quincena anterior, pero aprovechamos para pedir puntualmente que el lunes próximo paguen a nuestro personal lo que les corresponde por derecho de su trabajo y que no nos hagan hacer este tipo de manifestaciones, porque presupuesto para el Sistema CADI, sí hay”.

A pregunta expresa respecto a la desatención de los protocolos sanitarios, una vez que los cientos de profesores presentes en las afueras de la Secretaría de Finanzas, no guardaron sana distancia, la entrevistada señaló finalmente que si no se muere el personal de Covid, se morirá de hambre, de tal forma que no nos dejan otra opción.