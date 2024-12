Maestros jubilados toman nuevamente las calles, no cesarán en sus protestas

Maestros jubilados y pensionados salen nuevamente a las calles para protestar por la falta del pago del seguro de retiro al que tienen derecho de acuerdo con lo establecido en su Contrato Colectivo de Trabajo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de ahí que ahora tomaron la Avenida 20 de Noviembre, la principal del Centro Histórico de la ciudad de Durango, lo que provocó un caos debido a la cantidad de vehículos que transitan por la zona.

Aseguran que el pasado martes tuvieron una reunión con el subsecretario general de Gobierno, con quién no llegaron a ningún acuerdo o fecha de pago, ya que él no es la persona indicada para establecer una negociación de liquidación de este tipo de adeudos.

Maestros jubilados y pensionados salen nuevamente a las calles para protestar por la falta del pago del seguro de retiro al que tienen derecho / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Por lo que advirtieron que mientras no haya solución de un pago inmediato, no renunciarán a sus protestas, pues aunque acordaron con el dirigente estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Efrén Estrada Reyes, que habría un pago en partes, no están dispuestos a aceptarlo de esa manera.

“Ya estamos bien cansados”, dijo el maestro Rafael Montes, quien aseguró que ya empieza a haber disposición por parte del líder sindical de pagar, pero tendrían que estar listos los cheques por la cantidad de 60 mil pesos que se tiene establecido desde un inicio, por ello su amenaza de no moverse del lugar hasta no obtener una respuesta satisfactoria que incluye el pago completo.

Aseguró que el Gobierno del Estado y la Sección 44 del SNTE cuentan con dinero para pagarles, pero hasta el momento no se han decidido a hacerlo efectivo.

Cabe señalar que en entrevista anterior, Estrada Reyes, dijo no contar con el recurso que se necesita para atender el pago de todos los adeudos, pues esos recursos se obtienen de los maestros en activo, a quienes se les retiene una parte para el pago de esta prestación; sin embargo la cantidad es mínima, y solo alcanza para el pago de unos cuantos que han aceptado 40 mil y no 60 mil pesos.

Por su parte Rafael Montes, apuntó que aunque se tenía una lista de mil docentes bajo estas mismas condiciones de falta de pago, algunos de ellos ya aceptaron el pago de 40 mil pesos, por lo que quienes se encuentran actualmente en la lucha son solo cerca de 40 docentes jubilados, por lo que se tendría que erogar dos millones 400 mil pesos para saldar la deuda.