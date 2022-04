Maestros que no acudan a trabajar tendrán descuento salarial: Aispuro

Las negociaciones entre el gobierno de Durango y maestros de la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) continúan, a la fecha se les han depositado poco más de 130 millones de pesos en respuesta a sus demandas y las mesas de diálogo van muy avanzadas tendientes a lograr una solución, aseguró el gobernador José Aispuro Torres, aunque advirtió que quienes no acudan a trabajar se harán acreedores al descuento salarial correspondiente.

Durante rueda de prensa matutina, Aispuro Torres afirmó que se avanza en la solución de este conflicto a pesar de la difícil situación financiera que atraviesa el gobierno a su cargo, que en ningún momento ha faltado en su obligación de pagarle a maestros tanto activos como en retiro.

Aseveró que entre el 15 y 31 de marzo pasado se hicieron depósitos bancarios por un monto superior a los 130 millones de pesos, para de esta manera ir avanzando en el cumplimiento de las demandas, incluso existe documentación para avalar la existencia de dichas transferencias.

Durante el transcurso del día se habrá de continuar con las reuniones, aunque de antemano reconoció que llevan un gran avance estas negociaciones con la dirigencia sindical de la Sección 44 del SNTE.

Se sabe que a pesar de ello los paros de actividades continúan en cuando menos 700 escuelas del estado de Durango; en este sentido el mandatario aclaró que no se les pagará a quienes estén incumpliendo en sus obligaciones laborales. "Día no trabajado no se les pagará a los maestros y maestras, porque si les pagamos vamos a tener una observación por parte de la Auditoria Superior de la Federación", sentenció.

Aunque reiteró su compromiso de apoyar al Magisterio, Aispuro Torres destacó la necesidad de conducirse con toda transparencia y es su obligación hacer que se cumpla la ley, "porque los padres de familia han manifestado sus inconformidades ante la falta de clases en muchas escuelas", concluyó.