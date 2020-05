Magisterio ha recibido sus pagos: Salazar

En el actual escenario de la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, el magisterio y los trabajadores de la educación han recibido puntualmente sus percepciones salariales así como el conjunto de las prestaciones a que tienen derecho, señaló el secretario general de la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Lorenzo Salazar Lozano.

El líder magisterial reconoció lo anterior ante los docentes y trabajadores de la educación mediante una asamblea virtual del propio gremio y en donde se abordaron puntos relacionados con la problemática de los sindicalizados.

“Lo que hoy vamos a realizar se habrán dado cuenta que ha tenido un manejo discreto, no obstante la información en estos tiempos no puede detenerse, no se puede esconder pero es pertinente por primera vez mantener un perfil bajo”, señaló el dirigente sindical tras contextualizar lo anterior ante el problema de la pandemia.

Expresó que este contacto directo “que nos da mucho gusto tener quisiéramos haber podido estar en todas las escuelas, hemos ido a muchas de todas las regiones de casi todos los municipios pero el tiempo no da".