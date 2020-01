Manifiesta STAUJED respaldo a la administración de Solís Ríos

Las decisiones que se han tomado al interior de la Universidad Juárez y un estilo diferente de hacer las cosas se están reflejando en una tranquilidad absoluta a inicio de este año, las cuales, afortunadamente, han tenido el respaldo de la comunidad universitaria, esto le ha facilitado el camino al rector Rubén Solís Ríos para hacer su trabajo al frente de la máxima casa de estudios, sobre todo cuando se están viviendo momentos difíciles relacionados con el factor económico, un tema que trata con toda serenidad.

La mañana del 20 de enero el guía universitario recibió el apoyo del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Juárez del Estado de Durango (STAUJED), encabezado por Alejandro González Bringas, quienes aparte de desearle éxito en las gestiones que haga para que le vaya bien a la Universidad, se manifestaron a favor de su administración y se dijeron puestos para apoyarlo en todo lo que emprenda para beneficio de los agremiados a esta organización sindical, a la que el Rector le aprobó el proyecto de un elevador en el Edificio Central y anunció que dará solución a todos los temas que están pendientes con ellos.

Luego de explicar la situación que se vivió para el pago de la última quincena de diciembre y la primera de enero, Solís Ríos aseguró tener confianza en que el escenario se regularice a partir de febrero. “Ahora -dijo el guía universitario- nos preocupan otras situaciones que se están dejando venir y hay que atenderlas; la idea que tienen las autoridades federales de ahora es que las universidades del país son organismos privilegiados en cuanto a prestaciones, no sólo eso, sino que nos han dicho que nos hemos excedido en comparación con otros trabajadores del país”.

En ese sentido, el rector dijo: “Yo he comentado el hecho de que, en parte, no dejan de tener razón, pongo el caso de la Universidad Autónoma de Michoacán, donde los profesores reciben aguinaldo de 90 días, qué bueno, pero el Gobierno Federal ya no lo quiere pagar, son cosas que han empezado a señalar y para este año ya empezaron a hacer la recomendación de que se aumente solamente el porcentaje al salario, pero que no haya incremento a prestaciones”.

Comentó que, en cuanto a la jubilación dinámica, no la ven con malos ojos, no han dicho nada, “son cosas que nos están señalando y que las tenemos que abordar aquí y luego en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el próximo miércoles”, dijo.

Por su parte, el secretario general del STAUJED, Alejandro González Bringas, comentó que se están preparado cosas importantes para este año con la Reforma Laboral que beneficia a los trabajadores, pero especialmente a los sindicatos universitarios, ya que “a partir de octubre empieza un programa piloto en diez estados, incluido Durango, y con la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a todos los sindicatos que tengan el 30 por ciento o más de agremiados se hará un recuento de manera automática para ver cuál tiene la titularidad”.

González Bringas estimó que el STAUJED está aproximadamente con el 25 por ciento de personal sindicalizado, soportado en el trabajo que se ha hecho para aumentar la matrícula de agremiados y se ha tenido buena respuesta.

Confió el secretario general del STAUJED en que “durante la revisión que vamos a tener con usted, estamos seguros de que va a haber respuesta a nuestras inquietudes, las violaciones son pocas, pero se atenderán las solicitudes de nuestros agremiados; después de eso, vamos a trabajar en otra campaña de afiliación para llegar a ese 30 por ciento para registrarnos en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para tener la constancia de representatividad”, agregó.