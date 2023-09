Ebrard estará en las boletas y será presidente de México: Ignacio Aguado

A pesar de que Andrés Manuel López Obrador ya le dio el bastón de mando a Claudia Sheinbaum Pardo, para que sea la candidata a la Presidencia de la Republica en este proceso electoral 2023-2024, Marcelo Ebrard si estará en las boletas de la jornada electoral del 2 de julio del 2024, aseguró su coordinador en el estado de Durango, Ignacio Aguado, quien sostuvo que van a ganar la Presidencia.

La mañana del viernes 8 de septiembre, el coordinador estatal del aspirante a la candidatura por morena a la Presidencia, Marcelo Ebrard, dio a conocer todas las irregularidades que se presentaron desde el inicio del proceso de selección.

No ha estado en mi objetivo una candidatura independiente, considero no es la vía para contribuir al futuro de México que anhelamos. El lunes sostendré encuentro con nuestros compañeras y compañeros de todo el país y resolveremos pasos a seguir. Les mantengo al tanto. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 8, 2023

Destacó que por el momento no se sabe que va a pasar en los próximos días, será hasta el lunes 11 de septiembre cuando se reúnan todos los coordinadores con Marcelo para saber lo que van a realizar en los próximos días.

Ignacio Aguado, sostuvo categóricamente que Marcelo Ebrard esta firme en que ganó, "ni siquiera con las trampas y artimañas le pudieron ganar en la elección primaria y va estar en la boleta de este próximo dos de junio de 2024".

Sonrían... #HastaDondeTope con #MarceloEbrard @m_ebrard #Durango pic.twitter.com/NQCRtlm44X — Nacho Aguado (@lic_aguadohdez) September 8, 2023

Puntualizó que no solamente estará en la boleta, se va a ganar la elección porque la gente está rechazando las practicas que están haciendo en Morena; Mario Delgado, Alfonso Durazo y Citlalli operaron a favor de Claudia Sheinbaum, violentando los principios de 4T.

Afirmó que nadie de las “corcholatas” tienen la decencia y la altura política social, ni la solvencia moral como Marcelo Ebrard.

Excluidos por la fuerza pic.twitter.com/5h9Yxi3OZl — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 6, 2023

Sostuvo que Marcelo está vigente y estará en las boletas y será el próximo presidente.

El coordinador, manifestó que Marcelo propuso limpiar el "cochinero" que se tuvo en el proceso, les propuso limpiarlo con la realización de nuevas encuestas, aún tienen el tiempo acaba de iniciar el proceso electoral y ya que no sea el presidente o presidenta del Consejo Nacional de la Cuarta Transformación, que sea de una vez la candidatura pero no quisieron, porque saben que perdieron y que no tienen la legitimidad.